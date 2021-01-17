سليانة : تجدد عمليات الكر والفر بشارع عبد الستار الدريدي بسليانة المدينة

وات -

لليوم الثالث على التوالي تتجدد عمليات الكر والفر بولاية سليانة بين عدد من الشبان والوحدات الأمنية على مستوى شارع عبد الستار الدريدي بسليانة المدينة.وقد اغلق هؤلاء الشبان في حدود الساعة السادسة و النصف من مساء اليوم الأحد إلى إالطريق باستعمال الحاويات وأغصان الأشجار وحرق العجلات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة مما أجبر أعوان الأمن على استعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.يُذكر أن المواجهات تجددت أمس السبت بعدد من الأحياء بسليانة المدينة على غرار شارع عبد الستار الدريدي وحي المنجي سليم وحي النزهة وأخرى ببوعرادة وقد تم خلال يومي الجمعة والسبت الاحتفاظ ب13 شخصا أثر المواجهات التي شهدتها عدد من الأحياء بسليانة المدينة وبوعرادة .