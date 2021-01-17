باجة: مواجهات بين قوات الامن ومجموعات من الشباب بثلاث نقاط بمدينتي باجة والمعقولة

وات -

اندلعت مساء اليوم الاحد مواجهات بين قوات الامن بباجة ومجموعات "مجهولة " من الشباب بثلاثة نقاط من مدينتي باجة والمعقولة وذلك على غرار ما يجد في عدد من جهات الجمهورية في الفترة الاخيرة.وقد عاينت مراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بباجة اطلاق قوات الامن لقنابل الغاز لتفريق مجموعات الشباب الذين كانوا بادروا برشق الوحدات الامنية بالحجارة على مستوى مركز الامن بالمزارة بباجة الشمالية وحي النزهة وجامع المزارة.وتتواصل عمليات الكر والفر بين الوحدات الامنية ومجموعات من الشباب مجهولة ايضا بمنطقة سيدى فرج بباجة الجنوبية وبمدينة المعقولة.