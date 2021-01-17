باجة: مواجهات بين قوات الامن ومجموعات من الشباب بثلاث نقاط بمدينتي باجة والمعقولة

وات - اندلعت مساء اليوم الاحد مواجهات بين قوات الامن بباجة ومجموعات "مجهولة " من الشباب بثلاثة نقاط من مدينتي باجة والمعقولة وذلك على غرار ما يجد في عدد من جهات الجمهورية في الفترة الاخيرة.
وقد عاينت مراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بباجة اطلاق قوات الامن لقنابل الغاز لتفريق مجموعات الشباب الذين كانوا بادروا برشق الوحدات الامنية بالحجارة على مستوى مركز الامن بالمزارة بباجة الشمالية وحي النزهة وجامع المزارة.
وتتواصل عمليات الكر والفر بين الوحدات الامنية ومجموعات من الشباب مجهولة ايضا بمنطقة سيدى فرج بباجة الجنوبية وبمدينة المعقولة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وقد عاينت مراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء بباجة اطلاق قوات الامن لقنابل الغاز لتفريق مجموعات الشباب الذين كانوا بادروا برشق الوحدات الامنية بالحجارة على مستوى مركز الامن بالمزارة بباجة الشمالية وحي النزهة وجامع المزارة.
وتتواصل عمليات الكر والفر بين الوحدات الامنية ومجموعات من الشباب مجهولة ايضا بمنطقة سيدى فرج بباجة الجنوبية وبمدينة المعقولة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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