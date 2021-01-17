مونديال مصر 2021 - المنتخب التونسي يتعادل مع الفريق البرازيلي 32-32

انتهت مقابلة المنتخب التونسي ضمن مونديال كرة اليد مصر 2021 امام نظيره البرازيلي في اطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية بنتيجة 32-32 وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول 20-16





وكان المنتخب التونسي انهزم في اولى مقابلات ضمن المونديال امام نظيره البولوني 28-30 على ان يختتم مقابلاته ضمن الدور الاول بملاقاة المنتخب الاسباني يوم الثلاثاء القادم.



