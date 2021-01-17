وزارة التعليم العالي تقرر فتح المبيتات الجامعية وتوفير الاكلة الجامعية طيلة فترة الحجر الصحي الموجه

Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 - 18:10 قراءة: 1 د, 11 ث
أعلن الاتحاد العام التونسي للطلبة اليوم الاحد، عن موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على طلب المنظمة الطلابية الداعي الى فتح المبيتات الجامعية طيلة فترة الحجر الصحي الموجه من 18 إلى 24 جانفي 2021 وتوفيرالاكلة الجامعية طيلة هذه الفترة.

وأوضحت هذه المنظمة الطلابية ، في بلاغ اصدرته اليوم ، أن الفترة المذكورة هي فترة مراجعة للعديد من الطلبة بالمؤسسات الجامعية، مؤكدة من جهة اخرى أن الطلبة سيلتزمون باحترام البروتوكول الصحي وما يتضمنه من شروط الوقاية وحفظ الصحة والسلامة.
واعتبر الاتحاد أن قرارالحجر الصحي الشامل الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ، مساء يوم الثلاثاء 12 جانفي الجاري ، والذي امتد من الخميس 14 جانفي إلى الأحد 17 جانفي 2021 ،جاء مسقطا دون اعتبار لوضعية المؤسسات الجامعية .


يشار الى أنه تم تعليق الدروس بكافة المستويات التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص انطلاقا من يوم الاربعاء 13 جانفي بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي بدخول الغاية.

كما اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء 13 جانفي 2021، عن تعليق كلّ الدروس والامتحانات ومناقشة الأعمال البحثية بكلّ المؤسّسات الجامعية وإغلاق المكتبات بها إلى غاية يوم 24 جانفي2021 وفي المقابل أكدت الوزارة تواصل عمل الإطارات والموظّفين والعملة بكافة المؤسّسات الجامعية ودواوين الخدمات الجامعية وفقا للإجراءات المعلن عنها من قبل الهيئة العلمية لمجابهة انتشار فيروس" كورونا" وذلك بداية من يوم الاثنين 18 جانفي 2021 وشدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أنّ جميع هذه الإجراءات تنسحب على كافة المؤسّسات الراجعة إليها بالنظر دون استثناء.

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