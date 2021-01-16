الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية; وضعية القاضي مكي بن عمار عادية ولا صحة لتعرض للتعذيب

وات - مكتب منوبة/نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سامي الصمادحي ما روج في وسائل التواصل الاجتماعي عن نبأ وفاة القاضي الموقوف المكي بن عمار او تعرضه لسوء المعاملة و التعذيب.
وأوضح في تصريح لمكتب وات بمنوبة "ان هذه الشائعات لا اساس لها من الصحة ، و انه و بمجرد بلوغه العلم بما يشاع، توجه قاضي تنفيذ العقوبات مساء امس الجمعة للسجن المدني ببرج العامري لمعاينة السجين المذكور و تبين و ان حالته عادية و انه نزيل بأحد غرف السجن مع عدد من السجناء و لم تقع معاينة اي اثار للعنف او التعذيب".
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح في تصريح لمكتب وات بمنوبة "ان هذه الشائعات لا اساس لها من الصحة ، و انه و بمجرد بلوغه العلم بما يشاع، توجه قاضي تنفيذ العقوبات مساء امس الجمعة للسجن المدني ببرج العامري لمعاينة السجين المذكور و تبين و ان حالته عادية و انه نزيل بأحد غرف السجن مع عدد من السجناء و لم تقع معاينة اي اثار للعنف او التعذيب".
اقرأ أيضا: كاتب عام النقابة الأساسية لمستشفى الرازي يكشف حقيقة ما يروّج حول القاضي المكي بن عمار
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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