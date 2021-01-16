الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية; وضعية القاضي مكي بن عمار عادية ولا صحة لتعرض للتعذيب

وات -

مكتب منوبة/نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سامي الصمادحي ما روج في وسائل التواصل الاجتماعي عن نبأ وفاة القاضي الموقوف المكي بن عمار او تعرضه لسوء المعاملة و التعذيب.وأوضح في تصريح لمكتب وات بمنوبة "ان هذه الشائعات لا اساس لها من الصحة ، و انه و بمجرد بلوغه العلم بما يشاع، توجه قاضي تنفيذ العقوبات مساء امس الجمعة للسجن المدني ببرج العامري لمعاينة السجين المذكور و تبين و ان حالته عادية و انه نزيل بأحد غرف السجن مع عدد من السجناء و لم تقع معاينة اي اثار للعنف او التعذيب".