نجم مستقبل المرسى السابق عبد السلام شمام في ذمة الله

وات -

توفي اليوم نجم مستقبل المرسى السابق واللاعب الدولي السابق عبد السلام شمام بعد صراع مع المرض بسبب اصابته بفيروس كورونا.ويذكر ان الفقيد عبد السلام شمام سبق له ان شغل مهام رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم وتراس الهيئة التسييرية لمستقبل الرياضي بالمرسى ويشار ايضا الى ان الفقيد هو والد لاعب الترجي الرياضي التونسي خليل شمام.