رئيس الحكومة يعلن عن التحوير الوزاري مساء اليوم

يعقد رئيس الحكومة هشام المشيشي بداية من الساعة الخامسة مساء اليوم السبت نقطة إعلامية مباشرة من قصر الحكومة بالقصبة للاعلان عن تحوير في التركيبة الحكومية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة



