   Ali Riahi - غزالة  

رئيس الحكومة يعلن عن التحوير الوزاري مساء اليوم

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 15:20 قراءة: 0 د, 9 ث
يعقد رئيس الحكومة هشام المشيشي بداية من الساعة الخامسة مساء اليوم السبت نقطة إعلامية مباشرة من قصر الحكومة بالقصبة للاعلان عن تحوير في التركيبة الحكومية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة

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