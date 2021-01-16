رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يفند الشائعات بخصوص اعتراض تونس على رفع الحظر عن الملاعب الليبية

وات -

كذب عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم كل الشائعات التي تتداول عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعتراض تونس على رفع الحظر عن الملاعب الليبية.وقال عبد الحكيم الشلماني في بلاغ نشره الموقع الرسمي للاتحاد الليبي لكرة القدم "أن كل الشائعات التي تتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إعتراض تونس والجزائر على رفع الحظر عن الملاعب الليبية هي أخبار غير صحيحة لان هذه الدول لا يوجد بها أعضاء ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم" مشيدا في نفس الوقت بالعلاقات الطيبة القائمة مع البلدين الشقيقين ومدى التعاون معهما في المجالات الرياضية.وكان عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ورئيس اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم (يوناف) أكد بعد مشاركته في اشغال اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف التي انعقدت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي على هامش بطولة امم افريقيا للاعبين المحليين بحضور رئيس الفيفا جاني انفانتينو ان الاتحاد الافريقي وافق على تشكيل لجنة لزيارة ليبيا بشكل مستعجل لدراسة أوضاع الملاعب والمرافق الرياضية وما يتعلق باستضافة المنافسات وعودة فتح الملاعب الليبية لاحتضان المنافسات القاريّة ورفع الحظر لتتمكن المنتخبات والاندية الليبية من اللعب على أراضيها.واضاف عبر الموقع الرسمي للاتحاد الليبي أن "الكرة الان في ملعب الحكومة عبر هيئة الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية لانجاح الملف.وتابع "بعض الدول المنافسة لنا اعترضت لكن دول اخرى ساندتنا ووقفت معنا مثل المغرب ومصر وموريتانيا والصومال وجبيوتي وبوركينا فاسو وتشاد لاعتماد مشروع القرار الذي يرمي إلى رفع الحظر عن الملاعب الليبية".وتلعب المنتخبات والفرق الليبية منذ سنة 2011 خارج أراضيها بسبب الاوضاع الأمنية غير المستقرة.