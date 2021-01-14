الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 14 جانفي 2021

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توزر: تسجيل حالتي وفاة و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مدنين: تسجيل 5 حالات وفاة و105 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"

باجة : تسجيل /حالة وفاة ب"كورونا " و92 اصابة جديدة بالفيروس

سجّلت ولاية توزر مساء أمس الأربعاء حالتي وفاة جديدتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا حيث توفّي شخص مقيم في قسم الإنعاش الطبي ومريضة كانت في طريقها الى المستشفى الجهوي بتوزر ليرتفع اجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء الى 73 حالة وفاة وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة.ورصدت المصالح الصحية كذلك مساء الأربعاء 41 إصابة جديدة بالفيروس من جملة نتائج 99 تحليلا مخبريا فيما انخفض عدد المصابين الذين تتم متابعتهم في المستشفيات الى 17 شخصا موزّعين الى حالة واحدة مقيمة في قسم الإنعاش الطبي و4 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و6 في كل من المستشفى الجهوي بنفطة والمستشفى المحلي بدقاش.وكانت الإدارة الجهوية للصحة نشرت على صفحتها الرسمية تحيينا للوضع الوبائي في الجهة يوم 11 جانفي بتسجيل 89 حالة إيجابية من جملة 379 تحليلا موزّعة بين التحاليل السريعة والتحاليل المخبرية فيما بلغ مجموع الإصابات التي وقع رصدها في الأيام العشرة من شهر جانفي الجاري 635 حالة إيجابية من مجموع 2416 تحليلا أي بنسبة إصابة فاقت 26 في المائة.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية رقما قياسيا جديدا في عدد الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد، بلغ 115 حالة ايجابية من جملة 539 عينة، الى جانب تسجيل 5 وفايات، ليتطور عدد الوفايات منذ ظهور الوباء الى 192 حالة وفاة وعدد الاصابات الجملية الى 4852 اصابة ووصف مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز في تصريح ل(وات) الوضع الوبائي ب"الكارثي" امام تواصل ارتفاع حالات الوفايات بمعدل يومي بين 4 و5 وفايات بعدد اسبوعي وصل الى 32 حالة وفاة مع تواصل ارتفاع الاصابات الجديدة وارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات، موضحا انها مؤشرات تحدد مدى خطورة الوضع الوبائي بالجهة، ما يتطلب مزيدا من الحذر والانتباه والتوقي من الفيروس واشار الى ان فيروس "كورونا" لا يزال نشيطا في 3 مناطق بالجهة هي جربة حومة السوق وجربة ميدون وجرجيس، حيث بلغت اصابات حومة السوق 43 اصابة، وجرجيس 34 اصابة جديدة، وميدون 15 اصابة، وجزيرة جربة 59 اصابة جديدة منها اصابة واحدة بمعتمدية جربة اجيم، وتوزعت بقية الاصابات بين 7 اصابات ببن قردان، و6 اصابات بمدنين الشمالية، و5 اصابات ببني خداش و3 اصابات بمدنين الجنوبية واصابة بسيدي مخلوف.وسجلت الجهة 14 حالة شفاء جديدة توزعت الى 6 حالات شفاء بحومة السوق، وحالتي شفاء بكل من مدنين الشمالية والجنوبية وميدون، وحالة شفاء واحدة بكل من جرجيس وبن قردان، وهو ما يرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء الى 3645 حالةتوفّي أمس الاربعاء بالمستشفي الجهوى بباجة رجل عمره 52 سنة يعانى من عجز كلوى مزمن جرّاء اصابته بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 100 شخصا .وأثبتت التحاليل الفيروسية المجراة امس ايضا وجود 92 اصابة جديدة بالفيروس بالجهة منها 39 اصابة تم اكتشافها فى حملة للتقصي عبر التحاليل السريعة بمدينة باجة وتتوزع الاصابات الجديدة على مدينة باجة (63 حالة ) ومجاز الباب (13 حالة) وتبرسق (10 حالات) ونفزة(5 حالات ) وعمدون (حالة واحدة) ليرتفع عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية جائحة كورونا بباجة الى 3413 حالة.وقد بلغت نسبة الشفاء من الفيروس امس 86,28 بالمائة بوصول عدد المتعافين الى 2945 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة بباجة.