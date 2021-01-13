الكنفدارالية التونسية للشغل تطالب باتخاذ إجراءات تعويضية عاجلة لفائدة عمال القطاع الخاص وتوفير المواد الضرورية للطبقات المهمشة خلال فترة الحجر الصحي الشامل

وات -

طالبت الكنفدارالية العامة التونسية للشغل، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة عمال القطاع الخاص لتعويض مخلفات الحجر الصحي الشامل وتوفير المواد الضرورية للطبقات المهمشة خلال فترة الحجر الصحي بما يضمن لهم أبسط ظروف العيش الكريم.واعتبرت الكنفدارالية التونسية للشغل، في بيان صادر عن اجتماع عاجل لمكتبها التنفيذي، أن إقرار الحجر الصحي تم "بطريقة اعتباطية ولا يستجيب للمقاييس العلمية وغير مرفوق بإجراءات عملية لفائدة العمال والفئات المهمشة والفقيرة"، مطالبة بمصارحة الشعب التونسي بحقيقة الاجراءات المقترحة من قبل اللجنة العلمية و"الكف عن جعل صحة التونسيين محل صراعات سياسية".كما دعت إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية لعدم تمكن الدولة التونسية من إبرام عقود للحصول على تلاقيح ضد كوفيد 19 معتبرة ان الحكومة "فشلت في إدارة جائحة كورونا سواء على مستوى الوقاية من الوباء أو توفير التلاقيح".يشار إلى ان الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أقرت، أمس الثلاثاء، الحجر الصحي الشامل من الخميس 14 جانفي إلى الأحد 17 جانفي 2021 مع فرض حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء الى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، حسب ما أعلن عنه وزير الصحة فوزي مهدي في ندوة صحفية.كما أقرت الهيئة تعليق الدروس بكافة المستويات التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين والخاص انطلاقا من اليوم الأربعاء 13 جانفي بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي بدخول الغاية وتعليق كافة التظاهرات من يوم الخميس 14 جانفي المقبل الى غاية يوم 24 جانفي الجاري ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي والمطاعم من يوم الاثنين 18 جانفي الى غاية يوم 24 جانفي والاقتصار على المشروبات والمأكولات المعدة للحمل.