مونديال كرة اليد - تحاليل سلبية لكافة اعضاء وفد المنتخب التونسي

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد ان "نتائج تحاليل كل اللاعبين والطاقم الفني والإداري سواء التي أجريت في مطار القاهرة الدولي أو في النزل جاءت كلها سلبية وبذلك يكون كافة اللاعبين على ذمة الناخب الوطني سامي السعيدي في بطولة العالم التي ستدور من 13 إلى 31 جانفي الجاري".ويستهل السباعي التونسي الدورة بملاقاة نظيره البولوني يوم 15 جانفي قبل مواجهة المنتخب البرازيلي يوم 17 من نفس الشهر على ان يختتم مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة الثانية) بمواجهة نظيره الاسباني يوم 19 جانفي.-- برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدور الاول من المونديال:يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 / تونس - بولونيايوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيليوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا