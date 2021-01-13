مونديال كرة اليد - تحاليل سلبية لكافة اعضاء وفد المنتخب التونسي

وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد ان "نتائج تحاليل كل اللاعبين والطاقم الفني والإداري سواء التي أجريت في مطار القاهرة الدولي أو في النزل جاءت كلها سلبية وبذلك يكون كافة اللاعبين على ذمة الناخب الوطني سامي السعيدي في بطولة العالم التي ستدور من 13 إلى 31 جانفي الجاري".
ويستهل السباعي التونسي الدورة بملاقاة نظيره البولوني يوم 15 جانفي قبل مواجهة المنتخب البرازيلي يوم 17 من نفس الشهر على ان يختتم مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة الثانية) بمواجهة نظيره الاسباني يوم 19 جانفي.
-- برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدور الاول من المونديال:
يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 / تونس - بولونيا
يوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيل
يوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا
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ويستهل السباعي التونسي الدورة بملاقاة نظيره البولوني يوم 15 جانفي قبل مواجهة المنتخب البرازيلي يوم 17 من نفس الشهر على ان يختتم مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة الثانية) بمواجهة نظيره الاسباني يوم 19 جانفي.
-- برنامج مقابلات المنتخب التونسي في الدور الاول من المونديال:
يوم 15 جانفي 2021 س 20 و30 / تونس - بولونيا
يوم 17 جانفي 2021 س 18/ تونس البرازيل
يوم 19 جانفي 2021 س 18/ تونس - اسبانيا
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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