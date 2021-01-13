بنزرت: إلقاء القبض على شخص مفتش عنه دوليّا من أجل تجارة المخدّرات وحيازة أسلحة ناريّة

باب نات - تمكنت يوم 12 جانفي 2021 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من إلقاء القبض على شخص (43 قاطن الجهة) محلّ تعميم تفتيش دولي صادر عن المنظمة الدّوليّة للأنتربول من أجل "تجارة المخدّرات ومسك وحيازة مواد متفجّرة وأسلحة ناريّة والسّرقة" بناءً على بطاقة جلب دوليّة مروّجة من قبل مكتب أنتربول بلجيكا.



ووفق بلاغ للداخلية ، أذنت النيابة العموميّة ببنزرت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.



