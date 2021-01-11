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البطولة المصغرة للصعود الى الرابطة 2 - بوعلي واللطيف يديران لقاءي الجولة الختامية

Publié le Lundi 11 Janvier 2021 - 15:09 قراءة: 0 د, 21 ث
وات - تم تعيين الحكمين يسري بوعلي ونضال اللطيف لادارة مقابلتي الجولة الاخيرة للبطولة المصغرة من اجل الصعود للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بين مستقبل القصرين والنجم الخلادي وملعب منزل بورقيبة ومستقبل المرسى على التوالي.

وفي ما يلي برنامج الجولة الختامية:


الاربعاء 13 جانفي

في رادس اصطناعي - س 14 مستقبل القصرين - نجم بني خلاد يسري بوعلي

في بوفيشة - س 14 ملعب منزل بورقيبة - مستقبل المرسى نضال اللطيف .

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