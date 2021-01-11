البطولة المصغرة للصعود الى الرابطة 2 - بوعلي واللطيف يديران لقاءي الجولة الختامية

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تم تعيين الحكمين يسري بوعلي ونضال اللطيف لادارة مقابلتي الجولة الاخيرة للبطولة المصغرة من اجل الصعود للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بين مستقبل القصرين والنجم الخلادي وملعب منزل بورقيبة ومستقبل المرسى على التوالي.وفي ما يلي برنامج الجولة الختامية:في رادس اصطناعي - س 14 مستقبل القصرين - نجم بني خلاد يسري بوعليفي بوفيشة - س 14 ملعب منزل بورقيبة - مستقبل المرسى نضال اللطيف .