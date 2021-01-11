البطولة المصغرة للصعود الى الرابطة 2 - بوعلي واللطيف يديران لقاءي الجولة الختامية

وات - تم تعيين الحكمين يسري بوعلي ونضال اللطيف لادارة مقابلتي الجولة الاخيرة للبطولة المصغرة من اجل الصعود للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بين مستقبل القصرين والنجم الخلادي وملعب منزل بورقيبة ومستقبل المرسى على التوالي.
وفي ما يلي برنامج الجولة الختامية:
الاربعاء 13 جانفي
في رادس اصطناعي - س 14 مستقبل القصرين - نجم بني خلاد يسري بوعلي
في بوفيشة - س 14 ملعب منزل بورقيبة - مستقبل المرسى نضال اللطيف .
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وفي ما يلي برنامج الجولة الختامية:
الاربعاء 13 جانفي
في رادس اصطناعي - س 14 مستقبل القصرين - نجم بني خلاد يسري بوعلي
في بوفيشة - س 14 ملعب منزل بورقيبة - مستقبل المرسى نضال اللطيف .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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