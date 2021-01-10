الرابطة الثانية - باراج - الجولة 2 - مستقبل القصرين يتصدر

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فاز مستقبل المرسى اليوم في بوفيشة على نادي نجم بني خلاد في الجولة الثانية من "باراج "البقاء في الرابطة المحترفة الثانية بنتيجة 2 - صفر.وسجل لابناء المدرب محرز الميلادي كل من عميد الفريق بلال بن مسعود والشريف كشريد ويملك مستقبل المرسى ثلاث نقاط في المركز الثاني فيما تجمد رصيد نجم بني خلاد عند نقطة واحدة وخرج من رهان الصعود.ويذكر ان مستقبل قدم اثارة للاحتراز على مشاركة لاعبين من مستقبل القصرين في الجولة الاولى .وينتظر ان تنظر الجهة المعنية في الاثارة بداية الاسبوع.وفي مباراة ثانية تعادل فريقا مستقبل القصرين والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة اليوم في اصطناعي رادس بنتيجة صفر لصفر لحساب نفس الجولة .ويملك مستقبل القصرين في رصيده 4 نقاط متصدرا ترتيب البطولة المصغرة فيما يملك الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة نقطتين من تعادلين في المركز الثالث وتختتم البطولة المصغرة يوم الاربعاء 13 جانفي الجاري بمقابلتي مستقبل المرسى مع الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة من جهة ومستقبل القصرين مع نجم بني خلاد من جهة اخرى ويذكر ان المتصدر فقط سيلعب الموسم المقبل ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية بينما ينزل البقية .