دورات تدريبية من 11 الى 31 جانفي 2021 استعدادا للدورة الاولى للاسبوع العربي للبرمجة (الكسو)

تنظم المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (ألكسو)، بالتعاون مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، استعدادا لتظاهرة "الاسبوع العربي للبرمجة"، دورات تدريبية على مهارات البرمجة من 11 الى 31 جانفي 2021 وتسعى هذه الدورات التدريبية التي يؤمنها ثلة من الخبراء الى جعل البرمجة متاحة لكل معلّم عربي مهتمّ بالمشاركة في "الاسبوع العربي للبرمجة" الذي ينتظم من 8 الى 15 فيفري 2021 تحت عنوان "البرمجة والزخرفة"، وفق معطيات لمنظمة "ألكسو" ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على دليل دورة 2021 للأسبوع العربي للبرمجة على موقع https://arabcodeweek.org/ وأفادت اللجنة المشتركة المنظمة لهذه التظاهرة وفريق المنسقين والمدربين من مختلف الدول العربية (تونس ،الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، الكويت، السعودية، الإمارات، قطر، السودان وسلطنة عمان،... ) أن الدليل الذي تم إعداده عن الدورة الأولى للأسبوع العربي للبرمجة يوضح لكل المهتمين بعالم البرمجة كيفية المشاركة والتخطيط والتحضير.ويأتي اختيار موضوع الزخارف العربية للاسبوع العربي للبرمجة، كمحور رئيسي للعام 2021 لإحياء التراث العربي باستخدام البرمجيات الحديثة.وهو يستهدف الفئات العمرية من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة (فئة أولى من 8 إلى 10 سنوات وفئة ثانية من 11 إلى 13 سنة وفئة ثالثة من 14 إلى 16 سنة) بما يساهم في تنمية ثقافة التكنولوجية للطفل العربي وتعزيز قدراته لاكتساب المعرفة التكنولوجية وتطبيقها.ويرنو "الاسبوع العربي للبرمجة" إلى مساعدة المعلمين والتلاميذ بالوطن العربي على إبراز قدراتهم في مجال التكنولوجيات الحديثة والبرمجة الالكترونية علاوة على توفير بيئة تعليمية توفر اطرا لتعليم أساسيات البرمجة لكلّ الأعمار وخاصّة الناشئين.كما يرنو الى تنمية مهارات تربوية علميّة أساسية تعزّز الإبداع والتفوّق والتكنولوجيا والعلوم والرياضيات والهندسة والفنون بما يتوافق مع منهج "ستيم" العالمي.ومنهج "ستيم" هو اختصار لكلمات علوم وتكنولوجيا وهندسة وفنون ورياضيات، وهو نظام تعليمي قائم على البحث والتفكير وحل المشكلات والتعلم من خلال المشروعات التي يطبق من خلالها الطالب ما يتعلمه في العلوم والرياضيات والهندسة باستخدام التكنولوجيا.