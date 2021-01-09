وزير الصحة يشرف بالقصرين على توقيع عقد إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف /ب/ بتالة

وات -

أشرف وزير الصحة، فوزي المهدي، بمقر ولاية القصرين اليوم السبت، على حفل توقيع عقد إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف /ب/ بمعتمدية تالة المبرمج منذ سنة 2012 في إطار إتفاقية قرض مبرمة بين البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الصحة بكلفة جملية تقدر بـ 58 مليون دينار بين بناء وتجهيز.وأفاد الوزير في تصريح ل(وات) أنه سيتم خلاص مستحقات المقاولين المشرفين على مشاريع صحية بالجهة في أقرب الاجال لضمان استكمالها خلال السنة الجارية وعدم تأخيرها أكثر، ومن بينها المستشفى الجهوي صنف /ب/ بسبيطلة وقسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين والأقسام الخمسة الملحقة به.وبخصوص أسباب تأخر تحويل المستشفى الجهوي بالقصرين الى مستشفى جامعي الذي كان مبرمجا سنة 2020، بين الوزير أن من شروط تحويل أي مستشفى جهوي الى مستشفى جامعي، وجود 8 اقسام استشفائية جامعية يشرف عليها اطار استشفائي جامعي، وحاليا يعد المستشفى الجهوي بالقصرين 4 اقسام جامعية فقط مع وجود ملفات 3 أقسام اخرى في طور الدرس، مؤكدا أنه سيتم قريبا اتمامها وتحويل هذه الأقسام الى أقسام جامعية في انتظار التحاق اطار استشفائي بالقسم الجامعي المتبقي حتى يتسنى تحويل مستشفى القصرين الى مستشفى جامعي في غضون السنة الجارية.ولدى تحوله الى معتمدية تالة، تولى وزير الصحة إعطاء إشارة إنطلاق مشروع بناء مستشفى جهوي صنف /ب/ بتالة يمتد على مساحة تقدر بـ 4 هكتارات ويشتمل على 105 أسرّة وعلى قسم استعجالي، ومخبر، وقسم أشعة، وأقسام للجراحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، والطب الباطني، والأطفال، والإنعاش، والعمليات، إضافة إلى العيادات الخارجية، والإدارة، والمكتبات الفنية، وقاعة إنتظار، ومطبخ، وقسم للأموات.يشار إلى ان مشروع المستشفى الجهوي صنف /ب/ بتالة تعطل إنجازه بسبب غياب الإعتمادات الإضافية للمشروع المقدرة بـ 12 مليون دينار، والتي تم توفيرها لاحقا من قبل البنك الإسلامي المموّل للمشروع وابرام الصفقة مع المقاولة التونسية التي ستشرف على تنفيذ الأشغال المحددة مدّتها بـ 3 سنوات.وكانت هذه الزيارة مناسبة إطلع خلالها الوزير على تقدم أشغال المستشفى الجهوي صنف/ب/ بسبيطلة الذي بلغت نسبة إنجازه 95 بالمائة وتعطلت عملية بنائه بسبب عدم خلاص المقاول المشرف عليه، كما عاين اشغال بناء قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين والأقسام الخمسة المشرفة عليه وأشرف على تدشين قسم الرنين المغناطيسي.