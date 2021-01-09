بن عروس: ضبط برنامج عمل مشروع "عزيمة" للحد من انتشار فيروس "كورونا" للفترة المقبلة

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اقرت مختلف مكونات مشروع "عزيمة" خطة تحرك عملية للفترة المقبلة خلال اجتماعها مساء امس الجمعة بولاية بن عروس، وتم ضبط برنامج عمل يمتد على مدى الأسبوعين المقبلين ويشمل تركيز خيمات قارة بعدة فضاءات يتم خلالها توزيع وسائل الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وتوزيع مطويات تحسيسية، الى جانب التواصل المباشر مع مختلف الفئات المستهدفة .ويشمل البرنامج زيارة المبيتات الجامعية بالجهة والمؤسسات التربوية وسوق الجملة ببئر القصعة والأسواق الأسبوعية من خلال التركيز في كل تحرك على مؤسسة بعينها على ان يشمل باقي المؤسسات في مراحل لاحقة .وتم خلال الجلسة عرض اخر النتائج المتعلقة بالوضع الصحي بالجهة حيث سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، 90 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 6683 إصابة مؤكدة، توفي منهم 271 شخصا، كما تم تسجيل 74 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتماثلين للشفاء منذ بداية الجائحة إلى 6141 حالة ويشارك في برنامج "عزيمة" نشطاء من المجتمع المدني بالجهة، وعدد من المتطوعين الذين سيعملون على توعية المواطنين بصفة مباشرة وتحسيسهم بضرورة احترام قواعد التوقي من فيروس "كورونا" الى جانب حثهم على الالتزام بالبروتوكولات الصحية.وسيتم العمل خلال عمليات التحرك الميداني على توفير المستلزمات الضرورية للتوقي من الفيروس لفائدة بعض الفئات على غرار التلاميذ والطلبة والمسنين.يشار الى أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، قد أطلقت مؤخرا برنامج "عزيمة من جديد نغلبو الكوفيد" للوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19، والحد من تداعياته، في اطار برنامج وطني بالشراكة مع عدد من الوزارات، والمجتمع المدني الوطني والدولي.