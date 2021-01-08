   Om Kalthoum - رٌقّ الحبيب  

بولبابه سالم : رئيس الدولة كلّف وزير الخارجية بتوفير لقاح كورونا بعدما لاحظ تباطؤ بعض المختصين

Publié le Vendredi 08 Janvier 2021 - 19:01 قراءة: 1 د, 2 ث
قال الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم ان اجتماع رئيس الدولة بعدد من أعضاء اللجنة العلمية افضى الى تكليفه وزير الخارجية بتوفير اللقاح و الإتصال مع نظرائه في الدول التي أنتجته للتسريع في جلبه الى تونس ... و قال بولبابه سالم في تدوينتين فيسبوكيتين ان هناك ترددا وحسابات لدى بعض المختصين في تونس الذين تباطؤوا رغم الوضع الوبائي الكارثي .

و كتب بولبابه سالم :

" كفى استبلاها للناس ،، و أين اللقاح ؟

الدول التي تحترم حياة مواطنيها جلبت التلقيح و انطلقت في حملات التطعيم ،،، الدولة لا تقول ان الوضع خطير بعد عام من انتشار الجائحة ،، هذا الخطاب يقبل في الأشهر الاولى اما اليوم فإنه استغباء للعقول لانهم قالوا قبل 3 اشهر ان اللقاح سيكون متوفرا في تونس آخر ديسمبر ،،، هناك صراع حول نوعية اللقاحات التي سيقع جلبها ،،، حتى في اللقاحات لسنا أحرارا و هناك ضغوطات عطّلت جلب التلقيح الصيني رغم تضاعف اعداد الوفيات ..( المغرب و الامارات و تركيا و السعودية و قطر جلبوا التلقيح الصيني )
هذه المسألة تتعلق بالأمن القومي يا سيادة الرئيس ."





"(خطوة إيجابية و الضغط يجيب :
أمام تردد و حسابات بعض افراد اللجنة العلمية، رئيس الدولة يكلف وزير الخارجية بجلب لقاح الكورونا .)"





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218367

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 21h 31m |           
لا يا بولبابة
أمام تردد و حسابات بعض افراد اللجنة العلمية، كان على رئيس الجمهورية ان ينسق مع رئيس الوزراء
لا ان يكلف وزير الخارجية بجلب لقاح الكورون
ام انت ايضا مع وجود حكومة موازية يرأسها قيس سعيدا



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