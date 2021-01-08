الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 8 جانفي 2021

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قابس: تسجيل حالتي وفاة و184 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: تسجيل 3 وفايات و223 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل حالتى وفاة و81 اصابة محلية بسبب فيروس "كورونا" المستجد

المنستير: تسجيل 3 وفايات و223 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالتي (02) وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" بمارث وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ 167 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 378 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 184 عينة جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 72 اصابة بمارث، و41 اصابة بقابس المدينة، و35 اصابة بقابس الجنوبية، و22 اصابة بغنوش، و06 اصابات بقابس الغربية، و03 اصابات بالحامة، واصابتين (02) بكل من المطوية ووذرف، واصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بلغ في ولاية قابس 6024 اصابة، واشار الى أن 4838 من بين المصابين بهذا الفيروس تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، واشار الى انه توجد في ولاية قابس 1184 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 320 حالة بقابس الجنوبية و251 حالة بقابس المدينة و239 حالة بمارث.سجلت ولاية المنستير 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و223 إصابة جديدة، ليتطور المجموع إلى 200 حالة وفاة و8678 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة ليوم الأربعاء 6 جانفي وبين المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة ل(وات)، ان الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 10 معتمديات من 13 معتمدية بالولاية وتوزعت إلى 60 إصابة بالمنستير، و57 إصابة بصيادة لمطة بوحجر، و32 إصابة بقصر هلال، و27 إصابة بطبلبة، و12 إصابة بالمكنين، و10 إصابات بجمال، و6 إصابات ببنبلبة، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بالساحلين، وإصابتين ببني حسان، و7 إصابات غير محدد مكانها.وشهدت الجهة تعافي 85 حالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 6236 حالة شفاء حسب الببة الذي اضاف أنّ الولاية تعدّ حسب ذات الحصيلة 2242 حالة مازالت حاملة للفيروس من بينها 52 حالة مقيمة بالمستشفيات مع نسبة اشغال لأسرة "الكوفيد19" بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير بلغت 71 فاصل 2 في المائة.واستكمل منذ مارس 2020 وإلى غاية 6 جانفي 2021 مجموع 39 ألفا و207 أشخاص فترة الحجر الصحي أو الاجباري أو المتابعة الصحية في الوقت الذي يواصل 5910 أشخاص قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو المتابعة الصحية وبلغ مجموع تحاليل تقصي فيروس "كورونا" خلال الفترة من مارس 2020 الى جانفي 2021 بالنسبة إلى العينات الخاصة بالجهة الى 36 ألفا و783 تحليلا.اسفرت نتائج 589 عينة بين تحاليل سريعة وتحاليل "بي سي ار" عن الكشف عن 84 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال ال24 ساعة الماضية بولاية مدنين منها 3 حالات وافدة من ليبيا و81 اصابة محلية بها يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 4243 اصابة وبين مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز ل(وات) انه تم تسجيل 87 حالة شفاء جديدة ليتطور عدد حالات الشفاء الى 3317 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالتي وفاة ارتفع بها اجمالي الوفايات الناجمة عن الفيروس الى 173 حالة وتركزت اغلب الاصابات بجزيرة جربة بعدد 47 اصابة منها 26 اصابة بحومة السوق و20 اصابة بميدون في عدد يسجل لاول مرة، واصابة واحدة باجيم لتتوزع بقية الاصابات بين 17 اصابة بجرجيس و11 اصابة ببن قردان و3 اصابات بكل من معتمدية مدنين الشمالية والجنوبية.اما حالات الشفاء فتوزعت جغرافيا بين 24 حالة شفاء بجرجيس و20 حالة ببن قردان و13 حالة شفاء بمدنين الشمالية و12 حالة شفاء بحومة السوق و10 حالات بمدنين الجنوبية و3 حالات بميدون وحالتي شفاء بكل من اجيم وبني خداش وحالة شفاء بسيدي مخلوف.وتتواصل حملات التقصي حول فيروس "كورونا" لتشمل اليوم معتمدية بن قردان، وذلك لتوسيع دائرة التقصي من اجل كسر حلقات العدوى في طار برنامج عزيمة الذي مكن يوم امس بمعتمدية جرجيس من اخضاع اكثر من 100 عينة الى التحليل السريع بصفة مجانية لمخالطي مصابين او لاشخاص حاملين لاعراض "كوفيد 19"، بما ساهم في الكشف عن 17 اصابة.سجلت ولاية المنستير 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و223 إصابة جديدة، ليتطور المجموع إلى 200 حالة وفاة و8678 إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة ليوم الأربعاء 6 جانفي وبين المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة ل(وات)، ان الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 10 معتمديات من 13 معتمدية بالولاية وتوزعت إلى 60 إصابة بالمنستير، و57 إصابة بصيادة لمطة بوحجر، و32 إصابة بقصر هلال، و27 إصابة بطبلبة، و12 إصابة بالمكنين، و10 إصابات بجمال، و6 إصابات ببنبلبة، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بالساحلين، وإصابتين ببني حسان، و7 إصابات غير محدد مكانها.وشهدت الجهة تعافي 85 حالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 6236 حالة شفاء حسب الببة الذي اضاف أنّ الولاية تعدّ حسب ذات الحصيلة 2242 حالة مازالت حاملة للفيروس من بينها 52 حالة مقيمة بالمستشفيات مع نسبة اشغال لأسرة "الكوفيد19" بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير بلغت 71 فاصل 2 في المائة.واستكمل منذ مارس 2020 وإلى غاية 6 جانفي 2021 مجموع 39 ألفا و207 أشخاص فترة الحجر الصحي أو الاجباري أو المتابعة الصحية في الوقت الذي يواصل 5910 أشخاص قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو المتابعة الصحية وبلغ مجموع تحاليل تقصي فيروس "كورونا" خلال الفترة من مارس 2020 الى جانفي 2021 بالنسبة إلى العينات الخاصة بالجهة الى 36 ألفا و783 تحليلا .