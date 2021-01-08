باجة: وفاة شابة تعاني من قصور كلوي بفيروس "كورونا" المستجد وتسجيل 31 اصابة جديدة

وات - توفيت امس الخميس فتاة تبلغ 19 عاما من العمر، من معتمدية تستور التابعة لولاية باجة، جراء اصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما بينته مصادر من الادارة الجهوية للصحة ل(وات) واوضحت المصادر ان الفتاة تعانى من فشل كلوي وتعالج بتصفية الدم، وقد وصلت الى مستشفى تستور متوفية، وبينت انه بوفاتها يصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 94 شخصا.
كما اثبتت التحاليل الفيروسية ليوم امس اصابة 31 شخصا بالفيروس يتوزعون على باجة الشمالية والجنوبية (14 حالة)، ومجاز الباب (8 حالات )، وتستور(4 حالات)، وتبرسق(4 حالات)، وعمدون(حالة واحدة)، ليصل العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة الى 3187 حالة.
وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس امس الى 86,16 بالمائة بوصول عدد المتعافين الى 2746 شخصا.
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كما اثبتت التحاليل الفيروسية ليوم امس اصابة 31 شخصا بالفيروس يتوزعون على باجة الشمالية والجنوبية (14 حالة)، ومجاز الباب (8 حالات )، وتستور(4 حالات)، وتبرسق(4 حالات)، وعمدون(حالة واحدة)، ليصل العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة الى 3187 حالة.
وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس امس الى 86,16 بالمائة بوصول عدد المتعافين الى 2746 شخصا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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