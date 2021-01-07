المدافع التونسي عمر الرقيق يمضي لارسنال الانقليزي

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اعلن نادي ارسنال الانقليزي يوم الخميس تعاقده مع اللاعب التونسي عمر الرقيق لمدة 4 سنوات قادما من نادي هيرتا برلين الالماني.ويشغل عمر الرقيق، حامل الجنسية المزدوجة التونسية-الهولندية والبالغ من العمر 19 عاما، مركز مدافع محوري وكان قد تلقى دعوة من المدرب الوطني منذر الكبير للمشاركة في التربص التحضيري للمنتخب التونسي للاكابر خلال شهر اكتوبر الماضي استعدادا لوديتي السودان في رادس ونيجيريا في النمسا يومي 9 و13 من نفس الشهر قبل ان يتعذر عليه الحضور.ويحتل ارسنال المركز الحادي عشر في بطولة الدرجة الانقليزية الممتازة لكرة القدم برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.