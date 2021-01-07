دورة ابو ظبي - انس جابر تتبارى مع الاكرانية كاترينا بوندارينكو في الدور السادس عشر

وات -

تتبارى لاعبة التنس التونسية انس جابر غدا الجمعة مع الاكرانية كاترينا بوندارينكو المصنفة 285 عالميا في الدور السادس عشر من دورة ابو ظبي الاماراتية.وكانت انس جابر المصنفة 31 عالميا فازت في الدور الاول على الروسية انستازيا بافليشنكوفا الروسية المصنفة 38 عالميا 7-6 و6-3 فيما تاهلت اللاعبة الاكرانية على حساب الصينية يافان وانغ المصنفة 95 عالميا (6-3 و3-6 و7-5).وتعد بطولة ابوظبي التي تقام مبارياتها على ملاعب ذات ارضية صلبة اولى مشاركات انس جابر في العام الجديد على درب الاستعداد لبطولة استراليا المفتوحة المصنفة من بين الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام" والمقررة من 8 الى 21 فيفري القادم.