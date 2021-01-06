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كاس رابطة الابطال - النادي الصفاقسي يفوز على مولودية الجزائر 1 - صفر لكنه يخرج من المسابقة ويحول رهانه الى كاس الاتحاد

Publié le Mercredi 06 Janvier 2021 - 17:21 قراءة: 0 د, 25 ث
وات - فاز النادي الصفاقسي على مولودية الجزائراليوم بملعب الطيب المهيري بصفاقس بنتيجة هدف لصفر في اطار اياب الدور السادس عشر لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكن الترشح الى دور المجموعات لهذه المسابقة كان من نصيب الفريق الجزائري الفائز ذهابا 2- صفر.
وسجل الهدف الوحيد في المبراة اللاعب فراس شواط من ضربة جزاء 45 زائد2 .
وسيواصل النادي الصفاقسي التصفيات ضمن مسابقة كاس الاتحاد الافريقي ( الدور الشاد عشر مكرر).
يذكر أن عمية سحب قرعة دور السادس عشر مكرر لكأس الاتحاد الإفريقي ستجرى يوم الجمعة المقبل.

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