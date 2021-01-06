كاس الكونفديرالية الافريقية لكرة القدم - الاتحاد المنستيري الى الدور الموالي

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تاهل الاتحاد المنستيري الى الدور الموالي لكاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم عقب تعادله مع اهلي طرابلس الليبي (0-0) اليوم الاربعاء بالقاهرة في اياب الدور الثاني.وكان الاتحاد المنستيري فاز ذهابا بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير 2-0.ويذكر ان الاتحاد المنستيري، الذي يشارك لاول مرة في مسابقة قارية، كان ازاح في الدور الماضي فاسيل كينيما الاثيوبي بعد الفوز ذهابا في المنستير 2-0 والخسارة ايابا في اديس ابابا 1-2.