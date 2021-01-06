كاس الكونفديرالية الافريقية لكرة القدم - الاتحاد المنستيري الى الدور الموالي

وات - تاهل الاتحاد المنستيري الى الدور الموالي لكاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم عقب تعادله مع اهلي طرابلس الليبي (0-0) اليوم الاربعاء بالقاهرة في اياب الدور الثاني.
وكان الاتحاد المنستيري فاز ذهابا بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير 2-0.
ويذكر ان الاتحاد المنستيري، الذي يشارك لاول مرة في مسابقة قارية، كان ازاح في الدور الماضي فاسيل كينيما الاثيوبي بعد الفوز ذهابا في المنستير 2-0 والخسارة ايابا في اديس ابابا 1-2.
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وكان الاتحاد المنستيري فاز ذهابا بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير 2-0.
ويذكر ان الاتحاد المنستيري، الذي يشارك لاول مرة في مسابقة قارية، كان ازاح في الدور الماضي فاسيل كينيما الاثيوبي بعد الفوز ذهابا في المنستير 2-0 والخسارة ايابا في اديس ابابا 1-2.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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