الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيون الجامعيون ينفذون الخميس 7 جانفي إضرابا عاما

وات -

تنفذ النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، إضرابا عاما يوم الخميس 7 جانفي بكامل ولايات الجمهورية، ستتوقف بمقتضاه كافة الأنشطة الجامعية من تدريس وتأطير إضافة إلى إيقاف الأنشطة الاستشفائية باستثناء الحالات الاستعجالية.وأفادت الكاتبة العامة للنقابة العامة للاستشفائيين الجامعيين أحلام بالحاج في تصريح لـ"وات" اليوم الاربعاء، هذا الإضراب يأتي احتجاجا على عدم تطبيق الحكومة للاتفاقية القطاعية المبرمة يوم 6 أكتوبر 2020 بين النقابة ووزارات الصحة والتعليم العالي والوظيفة العمومية والمالية، مشيرة إلى أن جلسة تفاوضية تنعقد عشية اليوم بين النقابة ووزارة الصحة وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، للنظر في مطالب الاستشفائيين الجامعيين.وطالبت المسؤولة النقابية سلطة الإشراف بالتطبيق العاجل لما جاء في هذه الاتفاقية التي تنص بالخصوص على بتنظير أطبّاء الأسنان والصّيادلة الاستشفائيين الجامعيين بالأطبّاء الاستشفائيين الجامعيين وإحداث منحة التّدريس والترفيع في منحة البحث والتأطير لفائدة سلك الاستشفائيين الجامعيين وسحب منحة العودة الجامعية على الاستشفائيين الجامعيين.وذكرت أن هذه الاتفاقية تنص أيضا على مواصلة عمل اللجنة التشاركية ثلاثية الأطراف التي تعمل على صياغة مشروع الإشراف المزدوج بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأطباء وأطبّاء الأسنان والصّيادلة الاستشفائيين الجامعيين، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي أعمال هذه اللجنة وتصدر مخرجاتها في أجل 5 أشهر.وقالت أحلام بالحاج إن "الوضع الكارثي للمستشفيات العمومية وحادثة وفاة الطبيب المقيم بدر الدين العلوي جراء سقوطه من مصعد معطب بالمستشفى الجهوي بجندوبة وتفاقم هجرة الأطباء، تُعد أيضا من أهم مشاغل النقابة العامة للاستشفائيين الجامعيين التي تطالب بحلول تمكن من النهوض بالقطاع الصحي بالبلاد".