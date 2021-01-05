الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 5 جانفي 2021

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مدنين: تسجيل اعلى حصيلة في عدد الاصابات بفيروس "كورونا" وفي حالات الشفاء

باجة : وفاة رجل خمسيني جراء اصابته بكورونا وتسجيل 20 حالة اصابة جديدة

نابل: تسجيل 6 حالات وفاة و242 إصابة محلية جديدة

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية رقما قياسيا من حيث عدد الاصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد الذي بلغ 166 اصابة محلية و3 حالات وافدة من ليبيا، وكذلك في عدد حالات الشفاء الذي وصل الى 109 حالات شفاء، دون تسجيل اية حالة وفاة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وشهدت اغلب معتمديات الولاية ارتفاعا كبيرا في الاصابات في حصيلة هي الاعلى لتسجل معتمدية بن قردان 36 اصابة جديدة، ومدنين الشمالية 30 اصابة، وجرجيس 29 اصابة، وحومة السوق 28 اصابة، ومدنين الجنوبية 26 اصابة، وميدون 12 اصابة، وبني خداش 4 اصابات، واجيم اصابة واحدة.اما حالات الشفاء فتوزعت بين معتمدية جرجيس ومدنين الشمالية ب23 حالة شفاء، و20 حالة شفاء بحومة السوق، و14 حالة ببن قردان و9 حالات بمدنين الجنوبية، و4 حالات بميدون و3 حالات ببني خداش وحالتي شفاء باجيم وحالة شفاء بسيدي مخلوف، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 3089 حالة شفاء.توفّي أمس الاثنين بالمستشفي الجهوى بباجة رجل عمره 51 سنة من معتمدية مجاز الباب جراء اصابته بفيروس كورونا المستجدّ ليصل عدد ضحايا الفيروس بولاية باجة الى 92 شخصا.وسجلت أمس أيضا 20 اصابة جديدة بالفيروس منها 12 إصابة بمدينة باجة و5 إصابات بمجاز الباب واصابتان بتبرسق واصابة واحدة بنفزة ليصل عدد الاصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة في ولاية باجة الى 3019 شخصا وقد فاقت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة ال88 بالمائة بعد تسجيل تعافي 2662 شخصا وخروجهم من الحجر الصحي حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة .سجّلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بنابل خلال اليومين الأخيرين 6 حالات وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 271 حالة وفاة، وذلك وفق ما أوردته الادارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية.كما أسفرت التحاليل المجراة بتاريخ 2 و3 جانفي الجاري والبالغ عددها 468 تحليلا عن تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الحالات النشطية إلى 1592 حالة من 9536 حالة أي مجموع الحالات التي تم اكتشافها منذ بداية الجائحة هذا وقد بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 7673 حالة من بينها 138 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال 48 ساعة الأخيرة وتتراوح أعمار الوفيات الأخيرة المسجلة بالجهة بين 60 و81 سنة وهم موزعون على معتمديات قربة ( حالتان) وسليمان (1 حالة) ومنزل تميم (1 حالة) وقرمبالية (1حالة) وقربة(1حالة) ونابل(1 حالة).