انيس البوسعايدي مدرب الملعب التونسي يعلن عن استقالته

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اعلن انيس البوسعايدي مدرب الملعب التونسي عن استقالته من تدريب الفريق .وقال البوسعايدي في ندوة صحفية مساء اليوم "خيرت الخروج للتقليل من الضغط على اللاعبين والهيئة " واعرب عن شكره للهيئة المديرة لاعطائها الثقة في شخصه لتدريب الفريق ودعا جماهير الملعب التونسي الى مساعدة النادي والالتفاف حوله .ويذكر ان الملعب التونسي خسر مباراته الاخيرة امام النادي الصفاقسي صفر - 3 في اطار الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم .ويحتل الملعب التونسي المركز الثامن برصيد 8 نقاط من خمس مقابلات ( فوزان وتعادلان وهزيمة واحدة ) .