   Abdelwahab - الكرنك  

انيس البوسعايدي مدرب الملعب التونسي يعلن عن استقالته

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 19:41 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - اعلن انيس البوسعايدي مدرب الملعب التونسي عن استقالته من تدريب الفريق .
وقال البوسعايدي في ندوة صحفية مساء اليوم "خيرت الخروج للتقليل من الضغط على اللاعبين والهيئة " واعرب عن شكره للهيئة المديرة لاعطائها الثقة في شخصه لتدريب الفريق ودعا جماهير الملعب التونسي الى مساعدة النادي والالتفاف حوله .
ويذكر ان الملعب التونسي خسر مباراته الاخيرة امام النادي الصفاقسي صفر - 3 في اطار الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم .
ويحتل الملعب التونسي المركز الثامن برصيد 8 نقاط من خمس مقابلات ( فوزان وتعادلان وهزيمة واحدة ) .

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