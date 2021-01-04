انيس البوسعايدي مدرب الملعب التونسي يعلن عن استقالته

وات - اعلن انيس البوسعايدي مدرب الملعب التونسي عن استقالته من تدريب الفريق .
وقال البوسعايدي في ندوة صحفية مساء اليوم "خيرت الخروج للتقليل من الضغط على اللاعبين والهيئة " واعرب عن شكره للهيئة المديرة لاعطائها الثقة في شخصه لتدريب الفريق ودعا جماهير الملعب التونسي الى مساعدة النادي والالتفاف حوله .
ويذكر ان الملعب التونسي خسر مباراته الاخيرة امام النادي الصفاقسي صفر - 3 في اطار الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم .
ويحتل الملعب التونسي المركز الثامن برصيد 8 نقاط من خمس مقابلات ( فوزان وتعادلان وهزيمة واحدة ) .
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وقال البوسعايدي في ندوة صحفية مساء اليوم "خيرت الخروج للتقليل من الضغط على اللاعبين والهيئة " واعرب عن شكره للهيئة المديرة لاعطائها الثقة في شخصه لتدريب الفريق ودعا جماهير الملعب التونسي الى مساعدة النادي والالتفاف حوله .
ويذكر ان الملعب التونسي خسر مباراته الاخيرة امام النادي الصفاقسي صفر - 3 في اطار الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم .
ويحتل الملعب التونسي المركز الثامن برصيد 8 نقاط من خمس مقابلات ( فوزان وتعادلان وهزيمة واحدة ) .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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