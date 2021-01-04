جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في المقترح المتعلق بتنقيح واتمام النظام الداخلي للبرلمان

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يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الثلاثاء 05 جانفي 2021 والأيام الموالية بداية من الساعة العاشرة صباحا .ويتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي للبرلمان.وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان قد صادقت يوم 17 نوفمبر 2020 على الصيغة النهائية لمقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وعلى وتقرير اللجنة بخصوصه بأغلبية الاعضاء الحاضرين مع تسجيل اعتراض وحيد وتحفظ نائب اخر وذلك بعد عقد 30 جلسة باللجنة.وتم تجميع التعديلات المقترحة صلب تقرير اللجنة وفق أربعة محاور أساسية وهي التعديلات على مستوى هياكل المجلس في إطار تطوير العمل البرلماني وعلى مستوى تنظيم آليات ممارسة الوظيفة الرقابية نحو ترشيد الزمن التشريعي وتحقيق النجاعة وعلى مستوى الاحكام المرتبطة بممارسة النائب لوظائفه نحو تدعيم ضمانات أداء الوظيفة البرلمانية ومزيد تنظيمها وعلى مستوى سد الفراغ التشريعي الموجود حاليا نحو ضمان استمرارية عمل المجلس صلب الظروف الاستثنائية.