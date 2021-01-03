الرابطة الاولى - نجم المتلوي يعمق جراح النادي الافريقي

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النتائج

عمق نجم المتلوي جراح مضيفه النادي الافريقي بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في المباراة دارت بينهما يوم الاحد على ملعب رادس في ختام الدفعة الاولى من مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وسجل فؤاد التيمومي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 من ضربة جزاء ليرتقي فريق المناجم الى المركز الثاني بمجموع 10 نقاط بفارق الاهداف خلف النادي الصفاقسي الذي يملك مباراتين مؤجلتين امام الاولمبي الباجي والنجم الساحلي.وفي المقابل، ازدادت وضعية النادي الافريقي تعقيدا اثر هذه الهزيمة الثالثة منذ انطلاق الموسم الجديد والثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر بفارق 8 نقاط كاملة خلف المتصدر الترجي الرياضي الذي يملك مباراة مؤجلة.وقد تساهم هذه العثرة الجديدة في مزيد توتير الاجواء بحديقة الرياضة منير القبايلي وتصاعد موجة غضب الجماهير التي تطالب برحيل الهيئة المديرة الحالية برئاسة عبد السلام اليونسي.في ملعب رادس النادي الافريقي 0 نجم المتلوي 1 فؤاد التيمومي (24 ض ج)في ملعب نجيب الخطاب اتحاد تطاوين 1 اليا سيلا (6) النادي البنزرتي 0في ملعب بوجمعة الكميتي الاولمبي الباجي 2 مراد الهذلي (38 ض ج) جاك بيسان (50) مستقبل سليمان الصادق السالمي 2 ايمن بن محمود (49 و84)في ملعب خواجة مستقبل الرجيش 1 حسام السويسي (73) اتحاد بنقردان 1 محمد علي بن طرشة (66 ض ج)