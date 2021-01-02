الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 2 جانفي 2021

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المهدية: وفاة مُصابين إثنين بفيروس كورونا المستجد وتعافي 148 شخصا

تطاوين-كوفيد19: تسجيل 46 اصابة جديدة

باجة-كوفيد 19: ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2974 حالة بعد تسجيل 10 اصابات جديدة

زغوان-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة جديدتين و11 إصابة إضافية

منوبة-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و20 اصابة جديدة

سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و41 اصابة جديدة

سليانة-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و 29 إصابة جديدة

صفاقس-كوفيد19: تواصل النسق المرتفع للوفيات والإصابات بتسجيل 6 حالات وفاة و523 حالة إيجابية جديدة

قابس : 04 حالات وفاة و40 اصابة محلية جديدة بكورونا

سوسة : تسجيل حالة وفاة و163 إصابة جديدة بكورونا امس الجمعة

توزر: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع اجمالي المتعافين الى 3059 شخصا

المنستير: 131 إصابة جديدة من مجموع 8071 إصابة منذ مارس 2020

سجلت ولاية المهدية حالتي وفاة بفيروس كورونا، تعود الحالة الأولى لمسن أصيل معتمدية المهدية ويبلغ من العمر 83 سنة أما الحالة الثانية فلشخص من معتمدية السواسي نهاز عمره 60 عاما.وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ116 عينة، نشرتها الإدارة الجهوية للصحة، تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 21 بالسواسي و9 بالجم وإصابة واحدة بكل من شربان والمهدية.وقد تماثل للشفاء 148 مصابا بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، مما رفع العدد الجملي لحالات التعافي منذ بداية الجائحة بولاية المهدية، إلى 2726 حالة.أما إجمالي الإصابات بالجهة، منذ 8 مارس 2020 تاريخ تسجيل أول حالة، فقد ارتفع إلى 3765 إصابة، منها 97 حالة وفاة و942 حالة نشطة (حاملة للفيروس).سجلت ولاية تطاوبن خلال اليومين الماضيين 46 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" توزعت الى 18 اصابة في تطاوين الجنوبية، و16 اصابة في تطاوين الشمالية، و8 اصابات في رمادة، واصابتين في البئر الاحمر، واصابة في غمراسن، واصابة في الصمار، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 1569 اصابة (منها 38 قبل إعادة فتح الحدود في جوان 2020) .ويخضع حاليا 239 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم فيما يقيم 9 مصابين للعلاج والمراقبة الصحية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و6 اخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.هذا ولم يرتفع عدد الوفيات خلال اليومين الماضين واستقرّ في حدود 103 حالات وفاة منها 42 في تطاوين الشمالية، و25 في غمراسن، و21 في تطاوين الجنوبية، و6 في بني مهيرة، وثلاثة في البئر الاحمر، وحالتي وفاة في كل من ذهيبة، ورمادة، والصمار.أثبتت التحاليل الفيروسية التي أجريت أمس الجمعة بمخابر القطاع العمومي اصابة 10 اشخاص بفيروس "كورونا" المستجد بباجة موزعين على مدينة باجة (4 حالات)، وتبرسق (حالتان)، وعمدون (حالتان)، ومجاز الباب (حالة واحدة)، ونفزة (حالة واحدة).وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية جائحة "كورونا" بالجهة الى 2974 حالة منها 89 حالة وفاة، علما وأن الجهة لم تسجل امس الجمعة اية حالة وفاة هذا وعرفت نسبة الشفاء من الفيروس ارتفاعا طفيفا حيث وصلت الى 89,50 بوصول عدد المتعافين الى2662 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.سجلت ولاية زغوان، اليوم السبت، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد لرجل من الفحص يبلغ من العمر 62 سنة وآخر أصيل مدينة زغوان يبلغ من العمر57 سنة ، وخضع كلاهما قبل وفاتهما للعلاج بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بزغوان، وفق المدير الجهوي للصحة سهيل بالي.وأضاف بالي، في تصريح لـ"وات"، أنه تم اليوم أيضا تسجيل 11 إصابة إضافية بالفيروس على إثر إخضاع 27 حالة مشتبهة للتحاليل المخبرية، والتي بلغ بموجب نتائجها العدد الجملي للإصابات في الجهة 1953 حالة منها 89 حالة حالة وفاة.وأشار إلى أن عدد الإصابات والوفيات تواترت بنسق سريع في الأيام الأخيرة بالجهة نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي العام في عديد الفضاءات في ظل غياب الرقابة لفرضها، على حدّ قوله.سجّلت ولاية منوبة، اليوم السبت، حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بمعتمدية الجديدة و20 اصابة جديدة، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، في تصريح لـ"وات" .وبيّنت قدور ان عدد الحالات النشيطة بالجهة قد بلغ 756حالة نشيطة نتيجة ارتفاع عدد الحالات بعد التقصي بالاختبارات السريعة، منها 753 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (329 حالة )، و طبربة (274 حالة)، ووادي الليل (55 حالة)، والجديدة (25 حالة)، والمرناقية( 22 حالة )، وبرج العامري (20 حالة)، والبطان (16 حالة)، ودوار هيشر (15 حالة).كما شهدت الجهة امس جلب جثمان مسن (75 سنة ) اصيل ترقلاش بالشويقي طبربة توفي بعد إصابته بالكورونا في فرنسا وتولت بلدية طبربة دفنه وفق البروتوكول الصحي.يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 3682 اصابة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 203 حالات وفاة ، و 2723 حالة شفاء.سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، حالة وفاة و41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 27 حالة شفاء، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لـ"وات".وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد الى 2724 إصابة مؤكدة من بينها 109 حالات وفاة و1947 حالة شفاء.وتتوزع الإصابات حسب المعتمديات إلى معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ16 إصابة، سيدي بوزيد الشرقية بحالتين، والسبالة بـ5 حالات، والرقاب بـ3 حالات، وبئر الحفي بحالتين، والمكناسي بحالة واحدة، واولاد حفوز بـ4 حالات، وسوق الجديد بـ4 حالات، والمزونة حالتين، ومنزل بوزيان بحالتين.سجلت ولاية سليانة، أمس الجمعة، حالة وفاة و 29 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" توزعت إلى 23 بسليانة المدينة، و5 بالروحية، وواحدة بمكثر، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 1830 إصابة منها 93 حالة وفاة، وفق ما أكدته، اليوم السبت، مصالح الادارة الجهوية للصحة بسليانة.وبينت ذات المصالح لـ"وات" أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 210 حالات، فيما بلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 13 حالة من بينها 3 حالات قيد الايواء بالانعاش و9 إصابات بالمستشفيات المحلية .كشفت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، اليوم السبت، عن تواصل النسق المرتفع للوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في ولاية صفاقس خلال الـ24ساعة الماضية، حيث ارتفع إجمالي الوفيات إلى 314 حالة وفاة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة، وعدد الإصابات إلى 13113 حالة بعد رصد 523 إصابة جديدة، من مجموع 1420 تحليلا منجزا بتاريخ أمس الجمعة في حين تماثل للشفاء إلى حد الآن 9590 شخصا.وتشير الإحصائيات الخاصة بالتكفل بالمصابين داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة إلى أن 16 مصابا بالفيروس يرقدون حاليا بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، و86 مصابا بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و79 مصابا بالمصحات الخاصة.يذكر أن عدد التحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء بصفاقس فاق إلى حد الآن 50 ألف تحليلا.مسكذكر منسّق خليّة اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح لمراسل (وات ) أنه قد تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم 151 حالة.وبيّن جبران انه قد تم اجراء 89 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 40 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 30 اصابة بمارث و05 اصابات بقابس الجنوبية و03 اصابات بقابس المدينة واصابة واحدة (01) بكل من الحامة والمطوية.وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 5330 اصابة مشيرا الى أن 4220 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وأشار جبران الى انه توجد في ولاية قابس 1106 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 362 حالة بقابس الجنوبية و275 حالة بقابس المدينة و106 حالة بالحامة و90 حالة بمارث و79 حالة بمطماطة الجديدة.كشفت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في اخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة عن تسجيل حالة وفاة بعد الإصابة بفيروس كورونا امس الجمعة ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة بسبب الفيروس الى 315 متوف.وقد افرزت معالجة 400 عيّنة تحليل تم اجراؤها يوم 31 ديسمبر ثبوت إصابة 163 شخصا إضافيا بكوفيد 19 ليرتفع عدد المصابين بولاية سوسة الى 9764 مصابا منهم 9675 مصابا التقطوا بالفيروس بعد إعادة فتح الحدود ولا تزال معتمدية مساكن ومعتمدية سوسة جوهرة وفق التحيين الأخير في صدارة المعتمديات التي يتم فيها تسجيل اعلى عدد من الإصابات حيث اصابت العدوى 2133 مواطنا بمعتمدية مساكن و1828 مواطنا بمعتمدية سوسة جوهرة بينما توزعت الإصابات في جميع معتمديات الولاية باعداد متفاوتة واستقرت حالات الخروج من الحجر الصحي امس الجمعة وفق اخر تحيين عند 7461 حالة بينما لا يزال وفق ذات التحيين 1907 مواطنين كوفيد 19 خاضعين للمتابعة الطبية ويقيم حاليا 83 مصابا بكوفيد 19 من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة من بينهم 23 باقسام الإنعاش وذلك بالاضافة الى 16مريضا من ولايات أخرى عماد- رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 82 عينة تحليل وردت نتائجها مساء الجمعة توزعت الى 10 إصابات بتوزر المدينة و3 بدقاش واصابة واحدة بتمغزة.ويتسم الوضع الوبائي بالجهة بحالة من الاستقرار وفق ما أكده لـ(وات) رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني من خلال عدم تسجيل طفرة في الإصابات منذ فترة الى جانب ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس الى 3059 متعاف الى غاية اليوم وذلك من جملة 3514 حالة إصابة اجمالية منذ بداية انتشار الفيروس إضافة الى استقرار عدد المتوفين في حدود 51 متوف.هذا ويتم متابعة مجموعة من الحالات في المستشفيات موزعة الى حالتين مقيمتين في قسم الإنعاش الطبي و7 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و7 في نفس القسم بمستشفى دقاش و3 في مستشفى نفطة.ومن المنتظر أن تنطلق المصالح الصحية وفق تأكيد ذات المصدر مفتتح الأسبوع المقبل في حملات لتقصي الفيروس في الإدارات العمومية ستشمل أساسا الإدارة ذات العدد الكبير من الموظفين في إطار الجهود لتطويق انتشار الوباء.أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة أنّه تمّ حسب حصيلة محيّنة على الساعة الثامنة مساء الجمعة غرة جانفي الجاري تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدد من مجموع 8071 حالة و52 حالة تعافي من هذا الفيروس من جملة 5931 حالة شفاء منذ مارس 2020.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب ما بيّن البية، إلى 28 إصابة بطبلبة، و21 إصابة بقصر هلال، و15 إصابة بقصيبة المديوني، و14 إصابة بالمكنين، و13 إصابة ببنبلة، و10 إصابات بالمنستير، و9 إصابات بجمال، و7 إصابات بالساحلين، و5 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بزرمدين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بالبقالطة، و6 إصابات غير محدد مكانها.وتعدّ ولاية المنستير إلى غاية غرة جانفي الجاري 1954 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد، و5194 شخصا في الحجر الصحي الذاتي.واستكمل 37 ألفا و495 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو فترة الحجر الصحي الاجباري.ولم تشهد الجهة حالات وفاة جديدة ليظل المجموع 186 وفاة.وسجل اجراء 407 اختبارات جديدة لفيروس كورونا المستجد من جملة 34 ألفا و687 اختبار.