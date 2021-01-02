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فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب

Publié le Samedi 02 Janvier 2021 - 11:02 قراءة: 0 د, 20 ث
أعلنت الهيئة المديرة لمعرض تونس الدولي للكتاب في بلاغ لها يوم الجمعة فتح باب التسجيل أمام الناشرين والمكتبيين والموزعين للمشاركة في الدورة السادسة والثلاثين للمعرض.
وجاء في البلاغ ان باب التسجيل مفتوح الى غاية يوم 25 جانفي الجاري من خلال الموقع الالكتروني www.e-festivals.tn/foire وتقام الدورة السادسة والثلاثين لمعرض تونس الدولي للكتاب التي كانت تاجلت بسبب جائحة كورونا، من 2 إلى 11 أفريل القادم بقصر المعارض بالكرم.



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