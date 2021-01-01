الرابطة الاولى - الترجي يحسم الكلاسيكو امام النجم ويستعيد الصدارة

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استعاد الترجي الرياضي صدارة الترتيب بفوزه على ضيفه النجم الساحلي بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت مساء الجمعة على ملعب رادس في كلاسيكو الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وسجل هدفي الترجي الرياضي علاء المرزوقي في الدقيقة 28 وغيلان الشعلالي في الدقيقة 90 زائد 3 من ركلة جزاء.ولم يسرق الترجي الرياضي انتصاره باعتباره كان الطرف الافضل خلال اغلب فترات المباراة وتمكن من الاستحواذ على الكرة وخلق بعض فرص التسجيل التي نجح من احداها علاء المرزوقي في احداث الفارق ومغالطة الحارس رامي القابسي بديل ايمن البلبولي المصاب.ورغم قبوله الهدف وتاخره في النتيجة، لعب النجم الساحلي بتحفظ دفاعي مبالغ فيه ولم يجازف كثيرا بالهجوم مما جعل مهاجمه الجزائري رضوان زردوم يكون في عزلة تامة في غياب المعاضدة بالخصوص من الظهيرين وجدي كشريدة ومرتضى بن وناس.وفي الشوط الثاني، سعى الترجي الرياضي الى احتكار الكرة وتوفق بفضل حسن انتشار عناصره على الميدان وتقارب خطوطه الثلاثة في غلق المنافذ امام منافسه بل واصل سيطرته وهدد مرمى رامي القابسي في اكثر من مناسبة ابرزها عندما تحصل علاء المرزوقي على ركلة حرة على مشارف المنطقة لم يحسن محمد علي بن رمضان تنفيذها قبل ان يعود المرزوقي نفسه ويفوت على فريقه فرصة مضاعفة النتيجة بعدما توغل في ظهر دفاع النجم الساحلي وسدد كرة قوية تالق الحارس القابسي في التصدي لها.وعاد حارس النجم الساحلي لينقذ فريقه من هدف ثان محقق عندما اغلق الزاوية امام محمد علي بن رمضان.وسقط المدافع صالح الحرابي في المحظور في الوقت بدل الضائع عندما ارتكب خطأ بدائيا على الليبي حمدو الهوني داخل المنطقة جسمها غيلان الشعلالي ليمضي على فوز الترجي الرياضي بثنائية نظيفة.ورفع الترجي الرياضي بفضل هذا الانتصار الرابع على التوالي رصيده الى 13 نقطة في طليعة الترتيب متقدما بفارق 3 نقاط على النادي الصفاقسي صاحب المركز الثاني ب10 نقاط مع مباراة مؤجلة في حين توقف رصيد النجم الساحلي اثر هذه الخسارة الثانية في بطولة هذا الموسم عند 9 نقاط.وكان النادي الصفاقسي قد ضمد جراحه القارية بفوز صريح على ضيفه الملعب التونسي بثلاثية نظيفة في وقت سابق على ملعب الطيب المهيري تداول عليها المهاجم فراس شواط في الدقيقتين 46 و74 من ركلة جزاء معززا بفضل هذه الثنائية الثالثة له منذ انطلاق الموسم صدارته على لائحة ترتيب الهدافين بمجموع 6 اهداف وصانع الالعاب محمد علي منصر في الدقيقة 80 ليتجاوز فريق عاصمة الجنوب بذلك عثرة الاثنين الماضي امام مضيفه مولودية الجزائر بهدفين دون رد ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة الابطال الافريقية.في صفاقس النادي الصفاقسي 3 فراس شواط (46 و74 ض ج) محمد علي منصر (80) الملعب التونسي 0في رادس الترجي الرياضي 2 علاء المرزوقي (28) غيلان الشعلالي (90 زائد 3 ض ج) النجم الساحلي 0في المنستير الاتحاد المنستيري 2 الياس الجلاصي (ض ج 11 وض ج 85) النادي البنزرتي 2 شافو موموني (ضد مرماه 41) شهاب بن فرج (60)في المهدية مستقبل الرجيش 2 نضال بن سالم (39) بوبكر ديارا (84) شبيبة القيروان 0في تطاوين اتحاد تطاوين 0 الاولمبي الباجي 0في سليمان مستقبل سليمان 1 ايمن محمود (60) نجم المتلوي 0في بن قردان اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (19 ض ج) هيثم المحمدي (29) النادي الافريقي 0