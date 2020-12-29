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قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته بتاريخ 28 ديسمبر الحالي توجيه إعلام ب"مخالفة عود" إلى إدارة قناة التاسعة الخاصّة تتعلق بمضمون حلقة برنامج "ديما لاباس" التي تم بثها بتاريخ 26 ديسمبر 2020 وما تضمنته من "انتهاك لكرامة الإنسان وإهانة للمرأة وتنميط لصورتها" ، وذلك على معنى الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء.كما قرّرت هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا) فتح تحقيق بخصوص البث المباشر والمشترك بتاريخ 24 ديسمبر 2020 بين القناة العمومية الوطنية الأولى ووسائل إعلام تلفزية وإذاعية عمومية وخاصة لبرنامج عنوانه "الخروج من الأزمة... ممكن " تم إنجازه بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وذلك للوقوف على الإطار الذي تنزل فيه البث المشترك ومدى احترام مبدأ التعددية في هذا البرنامج الذي ظهر من خلال المعاينة الأولية منبرا لرؤية واحدة وموجهة وتغلب عليها الدعاية لمبادرة بعينها وتقديمها في ثوب الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد .