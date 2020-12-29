الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

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الكاف: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

القصرين: رصد 4 حالات وفاة و28 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس: 4 حالات وفاة و112 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

صفاقس: 4 وفيات جديدة و220 إصابة بفيروس "كورونا" في آخر حصيلة لتطور الحالة الوبائية بالجهة

نابل: تسجيل 4 وفيات و71 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

المنستير: تسجيل حالتي وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: 6 وفيات و99 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 68 حالة تعافي

باجة: ارتفاع حالات الوفاة بفيروس "كورونا" الى 83 حالة بعد ثبوت وفاة 3 اشخاص بالفيروس وتسجيل 26 اصابة جديدة

سجّلت ولاية الكاف، اليوم الثلاثاء، 38 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد إجراء 121 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها بتاريخ 26 و27 ديسمبر الجاري، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، عبد الباقي الجمني.وبيّن الجمني، في تصريح لـ(وات)، أن إجمالي الاصابات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء، ارتفع بذلك إلى 3702 إصابة، مشيرا، في المقابل، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال اليومين الأخيرين.وأضاف، أن 32 شخصا يقيمون حاليا في المستشفيات، من بينهم 8 أشخاص في اقسام الانعاش.رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين خلال ال48 ساعة الأخيرة، 4 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع عدد حالات الوفاة بالجهة إلى 163 حالة، بالاضافة الى تسجيل 28 إصابة جديدة، وذلك عقب ورود نتائج 107 تحاليل مخبرية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الى 3670 إصابة.وذكر المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني ل(وات) بخصوص حملة التقصي السريع التي انطلقت منذ الأسبوع المنقضي بعدد من معتمديات الجهة التي تشهد ارتفاعا في عدد المصابين بالفيروس على غرار معتمديات القصرين الشمالية والجنوبية وسبيطلة وفريانة والعيون، أن الحملة متواصلة وستشمل خلال الأسبوع الجاري معتمديات تالة وفوسانة وسبيبة وبين أنه تم تخصيص 200 تحليل سريع لكل دائرة صحية، وما بين 50 و60 تحليلا بصفة يومية في مجمع الصحة الأساسية بالقصرين المدينة.ولفت بالمناسبة الى أن حملة التقصي السريع لوباء "كوفيد 19" بالجهة مكنت الى حدّ الان من تسجيل ما بين 15 و20 بالمائة من الأشخاص الحاملين للفيروس الذين تم إخضاعهم للتحاليل السريعة.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، أنه قد تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم، 144 حالة.وبيّن جبران، في تصريح لـ(وات)، انه قد تم اجراء 236 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، وأن 112 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بهذا الفيروس.وأشار، الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 46 اصابة بقابس الجنوبية، و33 اصابة بقابس المدينة، و12 اصابة بمطماطة الجديدة، و08 اصابات بقابس الغربية، و05 اصابات بمارث، و03 اصابات بكل من غنوش ووذرف، واصابتين ( 02 ) بالمطوية.وأضاف جبران، ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 5007 اصابات، وأن 3929 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وتوجد، وفق ذات المصدر، حاليا بولاية قابس 1074 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى، من بينها 355 حالة بقابس الجنوبية، و270 حالة بقابس المدينة، و106 حالات بالحامة، و87 حالة بمارث، و67 حالة بمطماطة الجديدة.سجّلت ولاية صفاقس، 4 وفيات جديدة و220 إصابة بفيروس "كورونا"، في آخر حصيلة لتطور للحالة بالجهة، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، اليوم الثلاثاء.وارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في الجهة إلى 287 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية إلى 11756 حالة، وعدد حالات الشفاء إلى 8738 حالة، في حين بلغ عدد التحاليل المنجزة الى حد الآن 45886 تحليلا.ويقيم بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس حاليا، 16 مصابا بفيروس "كورونا"، وبقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بالجهة 84 مصابا، وبالمصحات الخاصة 80 مصابا.ارتفع مجموع الوفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بولاية نابل، إلى غاية مساء أمس الاثنين، 253 حالة وفاة، على إثر تسجيل 4 وفيات جديدة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بنابل.وسجّلت الجهة، أيضا، 71 إصابة محلية جديدة، ليرتفع عدد الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 8745 إصابة، من بينها 1479 حالة لا تزال حاملة للفيروس.ويبلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، 7013 حالة، في حين بلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة 53 حالة.وتتوزع حالات الوفيات الاخيرة المسجلة، على معتمديات الحمامات، ودار شعبان الفهري، ونابل، وقرمبالية، وتتراوح أعمارهم بين 53 و78 سنة.أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة (وات) بانه تم تسجيل حالتي وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لتبلغ جملة الوفيات 182 حالة وفاة ومجموع الإصابات 7563 إصابة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الاثنين وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 15 إصابة بالمكنين، و6 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و5 إصابات بالمنستير، و3 إصابات بالوردانين، وإصابتين ببنبلة، وإصابة واحدة بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بقصر هلال، وإصابة واحدة بجمال، وإصابة واحدة مكانها غير محدد.وارتفعت حالات التعافي بالجهة، حسب الببة، إلى 5754 حالة بعد تسجيل 21 حالة شفاء جديدة، في حين ما زالت 1627 حالة حاملة للفيروس، و4754 حالة في الحجر الصحي الذاتي، وقد استكمل جملة 35 ألفا و903 من الأشخاص فترة الحجر الصحي الذاتي أو الحجر الصحي الاجباري.وبلغ مجموع تحاليل تقصي فيروس "كورنا" المستجد منذ مارس وإلى غاية 28 ديسمبر الجاري، 33 ألفا و32 تحليلا، وفق ذات المصدر.سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 حالات وفاة بسبب فيروس "كورونا"، ليتطور عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء، الى 139 حالة، الى جانب تسجيل 99 إصابة محلية جديدة بالفيروس، ارتفع على إثرها إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء الى 3413 إصابة، وفق ما ذكره لـ(وات)، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وتوزّعت الاصابات الجديدة، على معتمدية جرجيس بـعدد 32 اصابة، وبن قردان 23 اصابة، ومدنين الشمالية 15 اصابة، وحومة السوق 12 اصابة، ومدنين الجنوبية 8 اصابات، و4 بميدون، و3 ببني خداش، واصابتين اثنين بأجيم.وشملت هذه الاصابات، قطاعات الصحة والامن والتعليم، بتسجيل 5 اصابات في صفوف اعوان الصحة، ليرتفع عدد الإصابات في هذا القطاع الى 131 اصابة، و3 تلاميذ ما جعل حصيلة الاصابات في صفوفهم ترتفع الى 149 اصابة، فضلا عن إصابة 3 أمنيين، ما رفع اجمالي الأصابات في السلك الامني إلى 61 اصابة.في المقابل، شهد عدد المتعافين بالجهة ارتفاعا، بلغ 2572 متعاف منذ ظهور ، بعد تسجيل 68 حالة شفاء جديدة، منها 28 حالة بحومة السوق، و14 بمدنين الشمالية، و10 ببن قردان، و5 حالات بسيدي مخلوف، و3 بكل من مدنين الجنوبية وميدون وبني خداش، وحالتي شفاء بجرجيس.ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بولاية باجة الى غاية يوم امس الاثنين، الى 83 حالة وفاة بعد ثبوت وفاة 3 اشخاص وهم رجل (73 سنة) من عمدون، توفي بالمستشفي الجهوى بباجة امس وامراة (65 سنة) من تستور توفيت بنفس المستشفى يوم 26 ديسمبر، ورجل اخر (58 سنة) من مجاز الباب توفي بمستشفي شارل نيكول بالعاصمة كما تم يوم امس تسجيل 26 اصابة جديدة بالفيروس، منها 14 اصابة بمدينة باجة، و3 اصابات بتستور، و3 اصابات بعمدون، واصابتان بكل من مجاز الباب وتبرسق ونفزة، ليرتفع عدد الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 2873 شخصا.وفاقت نسبة التعافي من الفيروس الى 88 بالمائة بوصول عدد المتعافين الى 2537 شخصا.