وات -

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق مع الصندوق الوطني للتامين على المرض "الكنام" على الترفيع في سقف استرجاع مصاريف الامراض العادية بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالمنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) ومنظومة استرجاع المصاريف بالصندوق.وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أنه تم الاتفاق على الترفيع في سقف استرجاع مصاريف الامراض العادية انطلاقا من غرة جانفي 2021 لتبلغ قيمته 300 دينار بعد أن كانت القيمة 200 دينار.وأضاف ذات البلاغ أنه وقع الترفيع في المبلغ المخول لذوي الحق المعنيين من 50 الى 75 دينارا.