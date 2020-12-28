جندوبة: وفد حكومي يزور الجهة لمتابعة المشاريع المبرمجة بها وحلحلة الصعوبات المعطّلة لعدد منها

وات -

عقد الوفد الحكومي المتكوّن من 24 فردا من الخبراء الممثلين لمختلف الوزارات صباح اليوم الإثنين أولى جلساته بمقرّ ولاية جندوبة التي أوضح فيها الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها خلال الأيام الثلاث لزيارته إلى الجهة لمتابعة كافة المشاريع التي اقرتها المجالس الوزارية المنعقدة خلال سنتي 2015 و 2016 والبالغ عددها 107 مشروع وحلحلة الصعوبات التي تعيق المعطّل منها وفق مقاربة تتيح للجهة اكثر حرية وسلاسة و تشاركية تقطع من الشدّ إلى الإدارات المركزية وتفتح قدرة على التفاعل مع بقية المشاريع المماثلة في الجهات المجاورة.واعتبر رئيس الوفد الحكومي فيصل القزاز(مديرعام الموارد وحوكمة المالية المحلية في وزارة الشؤون المحلية والبيئة) أن عدد المشاريع المعنية بهذه المتابعة يبلغ 89 مشروعا من مجموع 107 مشاريع اتخذت في شأنها قرارات منبثقة عن مجالس وزارية، موضّحا أن قرارات المجلس الوزاري المؤرخ فير25 افريل 2015 والبالغ عددها 28 مشروعا أنجز منها الى حد الآن فقط 8 مشاريع والمتبقي منها متفاوت من حيث نسبة الإنجاز، فيما بلغ عدد المشاريع التي اتخذت في شأنها قرارات بتاريخ المجلس الوزاري المنعقد بمقر ولاية جندوبة بتاريخ 19 ماي 2019 نحو 79 قرارا أنجز منها عشرة مشاريع فيما ظلت بقية المشاريع بين منجز نسبيا ومعطّل.وأضاف أن منهجية العمل سترتكز على زيارات ميدانية وورشات عملية يشارك فيها مختلف المتدخلين لضمان التدخل السريع وضمان الإنجاز.