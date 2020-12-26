اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي

وات - اعيد انتخاب عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي للفترة النيابية (2020-2024) خلال الجلسة العامة الانتخابية التي اقيمت اليوم السبت بالضاحية الشمالية للعاصمة "قمرت".
وفازت قائمة بلخيرية الرئيس الحالي للجامعة على قائمة طارق البوغانمي بحصولها على الاغلبية المطلقة من الاصوات (109 صوتا) في هذه الانتخابات التي دارت بحضور 24 ناديا.
وفي ما يلي التركيبة الجديدة للمكتب الجامعي للرقبي:
عارف بلخيرية (رئيس) - حلمي بن صالح - مها الزاوي - شكري الفريقي - محسن بوشمال - محمد كريم الزيادي - فوزي النفزي - محي الدين هميلة - وليد بن عمر - عادل المسعودي - حليم البرتاجي - عبد العزيز الشواشي.
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وفازت قائمة بلخيرية الرئيس الحالي للجامعة على قائمة طارق البوغانمي بحصولها على الاغلبية المطلقة من الاصوات (109 صوتا) في هذه الانتخابات التي دارت بحضور 24 ناديا.
وفي ما يلي التركيبة الجديدة للمكتب الجامعي للرقبي:
عارف بلخيرية (رئيس) - حلمي بن صالح - مها الزاوي - شكري الفريقي - محسن بوشمال - محمد كريم الزيادي - فوزي النفزي - محي الدين هميلة - وليد بن عمر - عادل المسعودي - حليم البرتاجي - عبد العزيز الشواشي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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