اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي

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اعيد انتخاب عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي للفترة النيابية (2020-2024) خلال الجلسة العامة الانتخابية التي اقيمت اليوم السبت بالضاحية الشمالية للعاصمة "قمرت".وفازت قائمة بلخيرية الرئيس الحالي للجامعة على قائمة طارق البوغانمي بحصولها على الاغلبية المطلقة من الاصوات (109 صوتا) في هذه الانتخابات التي دارت بحضور 24 ناديا.عارف بلخيرية (رئيس) - حلمي بن صالح - مها الزاوي - شكري الفريقي - محسن بوشمال - محمد كريم الزيادي - فوزي النفزي - محي الدين هميلة - وليد بن عمر - عادل المسعودي - حليم البرتاجي - عبد العزيز الشواشي.