بطولة تونس لكرة اليد - الجولة الثانية - النتائج

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اسفرت مقابلات الجولة الثانية لبطولة تونس لكرة اليد التي جرت اليوم عن النتائج التالية:المجموعة الاولىاولمبيك سليمان - سبورتنغ المكنين 28-21الملعب التونسي - النجم الساحلي (تاجلت )بعث بني خيار ( معفى)المجموعة الثانية:النجم الرادسي - نادي كرة اليد بقصور الساف 16-25هلال مساكن - الترجي التونسي ( تاجلت)شبيبة الشيحية ( معفى )المجموعة الثالثة :جندوبة الرياضية - النادي الافريقي 20-28النادي البنزرتي - جمعية الحمامات 17-22نادي كرة اليد بجمال ( معفى)المجموعة الرابعة:نادي منزل حر - مكارم المهدية 18- 25اتحاد صيادة - نادي ساقية الزيت 22 - 28اتحاد منزل تميم - نسر طبلبة ( تاجلت)