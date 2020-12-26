   Abdelhalim Hafed - بتلوموني ليه  

بطولة تونس لكرة اليد - الجولة الثانية - النتائج

Publié le Samedi 26 Decembre 2020 - 18:24 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - اسفرت مقابلات الجولة الثانية لبطولة تونس لكرة اليد التي جرت اليوم عن النتائج التالية:




المجموعة الاولى


اولمبيك سليمان - سبورتنغ المكنين 28-21

الملعب التونسي - النجم الساحلي (تاجلت )

بعث بني خيار ( معفى)

المجموعة الثانية:

النجم الرادسي - نادي كرة اليد بقصور الساف 16-25

هلال مساكن - الترجي التونسي ( تاجلت)

شبيبة الشيحية ( معفى )

المجموعة الثالثة :

جندوبة الرياضية - النادي الافريقي 20-28

النادي البنزرتي - جمعية الحمامات 17-22

نادي كرة اليد بجمال ( معفى)

المجموعة الرابعة:

نادي منزل حر - مكارم المهدية 18- 25

اتحاد صيادة - نادي ساقية الزيت 22 - 28

اتحاد منزل تميم - نسر طبلبة ( تاجلت)

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217643



En continu

Toutes les news
.

السبت 26 ديسمبر 2020 | 11 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:12 14:52 12:27 07:31 05:58
14° % 87 :الرطــوبة
تونــس
7.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
14°-813°-817°-718°-1015°-9
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (25 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30869 DT        1$ =2,71706 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 dec)   2650,8 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة