بطولة تونس لكرة اليد - الجولة الثانية - النتائج

وات - اسفرت مقابلات الجولة الثانية لبطولة تونس لكرة اليد التي جرت اليوم عن النتائج التالية:
المجموعة الاولى
اولمبيك سليمان - سبورتنغ المكنين 28-21
الملعب التونسي - النجم الساحلي (تاجلت )
بعث بني خيار ( معفى)
المجموعة الثانية:
النجم الرادسي - نادي كرة اليد بقصور الساف 16-25
هلال مساكن - الترجي التونسي ( تاجلت)
شبيبة الشيحية ( معفى )
المجموعة الثالثة :
جندوبة الرياضية - النادي الافريقي 20-28
النادي البنزرتي - جمعية الحمامات 17-22
نادي كرة اليد بجمال ( معفى)
المجموعة الرابعة:
نادي منزل حر - مكارم المهدية 18- 25
اتحاد صيادة - نادي ساقية الزيت 22 - 28
اتحاد منزل تميم - نسر طبلبة ( تاجلت)
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
المجموعة الاولى
اولمبيك سليمان - سبورتنغ المكنين 28-21
الملعب التونسي - النجم الساحلي (تاجلت )
بعث بني خيار ( معفى)
المجموعة الثانية:
النجم الرادسي - نادي كرة اليد بقصور الساف 16-25
هلال مساكن - الترجي التونسي ( تاجلت)
شبيبة الشيحية ( معفى )
المجموعة الثالثة :
جندوبة الرياضية - النادي الافريقي 20-28
النادي البنزرتي - جمعية الحمامات 17-22
نادي كرة اليد بجمال ( معفى)
المجموعة الرابعة:
نادي منزل حر - مكارم المهدية 18- 25
اتحاد صيادة - نادي ساقية الزيت 22 - 28
اتحاد منزل تميم - نسر طبلبة ( تاجلت)
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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