المهدية: إنقاذ 4 بحارة قبل غرق مركبهم قبالة سواحل الشابة

وات -

أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس البحري بالوسط، علي العياري، بأنه تم، فجر اليوم السبت، إنقاذ 4 بحارة من الغرق على إثر تسرب المياه إلى مركبهم قبالة سواحل الشابة.وأوضح العياري، في تصريح لـ(وات)، أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية، تمكنت من تلبية نداء استغاثة وجهه مركب صيد بحري على بعد 35 ميلا من سواحل مدينة الشابة، مشيرا الى أنه ورغم رداءة الأحوال الجوية، فإن قوات الحرس البحري تمكنت من إنقاذ البحارة قبل أن يغرق مركبهم في عرض البحر.وبيّن، في ذات السياق، أنه تم إجلاء البحارة، وجميعهم أصيلي منطقة ملولش من ولاية المهدية، إلى ميناء الصيد البحري بالشابة، مؤكدا أن جميعهم بصحة جيدة.