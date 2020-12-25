نادي الرقبي بباجة يتسلم رمز البطولة الوطنية للرقبي ب15 لاعبا للموسم الرياضي 2019-2020

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فى اجواء احتفالية مميزة، سلمت الجامعة التونسية للرقبي يوم الجمعة بملعب بوجمعة الكميتي بباجة رمز لقب البطولة الوطنية للرقبي ب15 لاعبا للموسم الرياضي 2019-2020 لنادى الرقبي بباجة وذلك بعد اعلان فوزه بالاحتراز امام المستقبل الرياضي بجمال.واوضح عارف بالخيرية رئيس الجامعة التونسية للرقبي لوكالة تونس افريقيا للانباء ان تتويج نادي الرقبي بباجة بلقب البطولة الوطنية ياتي بعد استكمال النظر في الاحتراز الذي تقدم به ضد المستقبل الرياضي بجمال بخصوص مدى احترام القانون المتعلق بتشريك 6 لاعبين تحت 20 عاما ضمن فريق الاكابر والذي كانت الجامعة قد اقرته منذ ثلاث سنوات بهدف تشبيب الاندية مشيرا الى ان المستقبل الرياضي بجمال لم يحترم هذا القانون وهو ما ترتب عنه منح لقب البطولة لنادي الرقبي بباجة.واضاف رئيس الجامعة ان نادى الرقبي بباجة يعتبر من الفرق العريقة فى هذه الرياضة مثمنا المجهودات المبذولة من القائمين على هذا الفريق من اجل انجاح مسيرته.كما اكد انه سيتم العمل على استكمال اشغال ملعب الرقبي بمدينة باجة الذى يمثل اكبر اشكال للاعبين بالجهة.هذا وعبر اللاعبون واعضاء الاطارالفنى للنادى عن سعادتهم بهذا التتويج مؤكدين انهم عملوا طويلا من اجل تحقيقه.وكانت الجامعة التونسية للرقبي اعلنت يوم الخميس عن تتويج نادي الرقبي بباجة رسميا بالبطولة وذلك بعد قرار اللجنة الرياضية القاضي بفوز نادي الرقبي بباجة على المستقبل الرياضي بجمال بنتيجة 24-0 عملا بمقتضيات قانون المسابقات والروزنامة للموسم الرياضي 2019-2020 في جزئه المتعلق ببطولة الاكابر للرقبى ب 15 لاعبا والذي يحدد في فصله الرابع عدد اللاعبين من مواليد 2000 و2001 الواجب مشاركتهم مع فريق الاكابر.وكان نادي الرقبي بباجة تقدم باحتراز حول مشاركة اربعة لاعبين فقط من مواليد 2000 و2001 ضمن قائمة ال23 لاعبا للمستقبل الرياضي بجمال خلال مباراة الجولة السابعة ايابا والاخيرة للبطولة والحال ان القانون يفرض مشاركة 6 لاعبين.يذكر ان المستقبل الرياضي بجمال فاز على الميدان 16 مقابل 13 في هذه المباراة "النهائية" للبطولة التي اقيمت بينهما يوم الاحد الماضي بملعب الرقبي بالمنزه.