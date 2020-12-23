سوسة : النيابة العمومية تكلّف الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني في العوينة بالبحث في موضوع استيراد شحنة فاسدة من مادة "الدرع"

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أعلن المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي بها جابر الغنيمي ان النيابة العمومية بذات المحكمة كلّفت بتاريخ 22 ديسمبر الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث العاجل في موضوع استيراد شركة تونسية شحنة من مادة " الدرع " الفاسدة واجراء المعاينات والتساخير والسماعات اللازمة.وأوضح الغنيمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء ان الفرقة المذكورة باشرت بتاريخ اليوم 23 ديسمبر الأبحاث حيث استمعت الى ممثل الإدارة العامة للديوانة التونسية التي كانت تقدمت بتاريخ 22 ديسمبر الجاري بشكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها توريد شحنة من مادة "الدرع " مستوردة من الهند قدرها 72 طنّا لا تستجيب للشروط والمواصفات الصحية ، مضيفا ان ذات الفرقة ستواصل لاحقا سماع المشتبه بهم.يذكر ان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية هيثم زناد افاد في تصريح سابق لصحفي (وات) بسوسة ان أعوان المكتب الحدودي للديوانة بسوسة تمكّنوا مؤخرا من الكشف وحجز 72 طنّا من مادة "الدرع" الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري مورّدة عبر ميناء سوسة التجاري من قبل شركة تونسية كانت تنوي وضعها للاستهلاك بالسوق التونسية.