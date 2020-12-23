القصرين: انطلاق أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف -ب- بتالة قبل موفى السنة الجارية

وات -

أفاد معتمد تالة من ولاية القصرين، جوهر الشعباني، أنه سيتم قبل موفى سنة 2020 إعطاء إشارة إنطلاق أشغال بناء مشروع المستشفى الجهوي صنف -ب- بتالة، المبرمج منذ سنة 2012 في إطار إتفاقية قرض مبرمة بين البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الصحة.وأوضح الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أن الإشكال المتعلق بتوفير الإعتمادات الإضافية للمشروع المقدرة بـ12 مليون دينار المترتبة عن نتيجة طلب العروض، تمّ حلّه وتمت المصادقة عليه من قبل البنك الإسلامي المموّل للمشروع وتم ابرام الصفقة مع المقاولة التونسية التي ستشرف على تنفيذ الأشغال المحددة مدّتها بـ3 سنوات.وبيّن أن الكلفة الجملية للمشروع تقدر بـ58 مليون دينار بين بناء وتجهيز، ويمتد على مساحة تقدر بـ4 هكتارات ويشتمل على 105 أسرّة وعلى قسم استعجالي، ومخبر، وقسم أشعة، وأقسام للجراحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، والطب الباطني، والأطفال، والإنعاش، والعمليات، إضافة إلى العيادات الخارجية، والإدارة، والمكتبات الفنية، وقاعة إنتظار، ومطبخ، وقسم للأموات.وفي ظلّ تأخّر عملية بناء هذا المرفق الصحي لـ8 سنوات كاملة، نظّمت يوم أمس عائلات شهداء وجرحى الثورة بتالة، رفقة عدد من نشطاء المجتمع المدني بالمنطقة، وقفة إحتجاجية رمزية على قطعة الأرض المخصصة للمستشفى، تلتها مسيرة سلمية جابت الشارع الرئيسي للمدينة، رفعوا خلالها شعارات تطالب الحكومة والوزارات المعنية بالحسم في هذا المشروع نهائيا، واعطاء اشارة انطلاقه في أقرب الاجال حتى يرى النور ويستفيد من خدماته مساكني معتمدية تالة والمعتمديات المجاورة لها على غرار العيون وجدليان وحيدرة.