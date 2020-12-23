بن عروس: حجز 9000 كغ من البطاطا غير صالحة للاستهلاك و200 خبزة مرطبات غير مطابقة للمعايير الصحيّة

وات -

تمكّن أعوان الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس، في إطار حملة مشتركة بمعية المصالح الجهوية للتجارة والصحة، وذلك في إطار التصدي للتجاوزات ومقاومة الاحتكار والسعي إلى تطبيق شروط حفظ الصحة بالمحلات المفتوحة للعموم، من حجز 9000 كلغ من البطاطا غير صالحة للاستهلاك.وأفاد رئيس الفرقة، محرز بوعبد الله، في تصريح لـ"وات"، انه تم العثور على الكمية المذكورة بمخزن تبريد اثبتت التحريات الأولية مع ماسك البضاعة، انه كان ينوي التفريط فيها بالبيع في غير المسالك القانونية، مشيرا الى تعهد الإدارة الجهوية للتجارة بمواصلة الإجراءات القانونية في شأنه.وتم، خلال ذات الحملة، حجز 200 خبزة مرطبات غير مطابقة للمعايير الصحية لدى محل لصنع المرطبات كان ينوي بيعها بمناسبة الاحتفال بحلول السنة الادارية الجديدة، وقد تعهدت مصالح حفظ الصحة باتلافها ومواصلة الإجراءات اللازمة في شأن المخالف.وحجزت الفرق المعنية، أيضا، 6000 لتر من المياه مجهولة المصدر، كانت ستوزع بطرق غير صحية داخل الأحياء السكنية و69 اطارا مطاطيّا.وفي علاقة بمراقبة مدى احترام الإجراءات الصحيّة والالتزام بالتدابير الصحية الضرورية المتعلقة بالتوقي من فيروس "كورونا"، تم تحرير12 مخالفة من أجل عدم إحترام البروتوكول الصحي، فضلا عن رفع 38 مخالفة صحية.