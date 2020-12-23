بطولة السعودية - نعيم السليتي وكريم العواضي هدافان مع الاتفاق وابها

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ساهم لاعب الوسط الدولي التونسي نعيم السليتي في فوز فريقه الاتفاق على مضيفه الفيصلي بثلاثية نظيفة بتسجيله الهدف الاول للمباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء لحساب الجولة التاسعة للبطولة السعودية لكرة القدم.وافتتح نعيم السليتي التسجيل في الدقيقة 24 قبل ان يضيف فيليب كيس الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء ليختتم بعده المغربي وليد ازارو مهرجان الاهداف في الدقيقة 90.ويحتل الاتفاق المركز السادس ب14 نقطة بينما توقف رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز السابع.وفي مباراة ثانية لحساب الجولة ذاتها، سجل لاعب الارتكاز التونسي كريم العواضي هدف فريقه ابها الذي انقاد الى الخاسرة خارج ارضه امام ضمك (1-2).وبادر العواضي بقص شريط الاهداف منذ الدقيقة التاسعة غير ان ضمك قلب المعطيات بفضل الارجنتيني سيرجيو فيتور (37) ومازن ابو شرارة (90).وتوقف رصيد ابها عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر بينما بقي ضمك في المركز الاخير ب7 نقاط.