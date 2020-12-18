صفاقس: ضبط برنامج عمل اللجنة الجهوية للمشروع الوطني "عزيمة" المخصّص للوقاية من فيروس "كورونا" والحد من انتشاره

وات -

انتظمت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية صفاقس، جلسة عمل خصّصت لضبط برنامج عمل اللجنة الجهوية للمشروع الوطني "عزيمة" الذي وضع تحت شعار "من جديد نغلبو الكوفيد" وستنطلق اعماله يوم 25 ديسمبر الجاري لتتواصل الى يوم 5 جانفي القادم وفق ما حددته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المشرفة عليه، وسيختص بمزيد الوقاية من فيروس "كورونا" والحد من سرعة انتشاره وتحسيس المواطنين وحمايتهم من خطر العدوى وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال.واوضحت المنسقة الجهوية لبرنامج "عزيمة" ورئيسة دائرة بمركز ولاية صفاقس، نجوى مقديش، في تصريح لـ"وات" "ان برنامج اللجنة الجهوية التابعة للمشروع الوطني "عزيمة" يقوم على 4 محاور اساسية أولها توفير وسائل الوقاية من فيروس "كورونا"، ثم التحسيس والتوعية بالبرتوكول الصحي، إلى جانب العناية بالفئات الهشة سيما منهم المسنين وذوي الامراض المزمنة ومرضى كوفيد-19، فضلا عن دعم ابتكارات ومبادرات المجتمع المدني في مجال التصدي لفيروس كورونا".وأشارت، عل هامش الجلسة التي انعقدت بإشراف والي الجهة، أنيس الوسلاتي، وحضور ممثلي المكونات والهياكل الرسمية والمنظماتية، الى ان تدخلات هذه اللجنة الجهوية ستشمل اساسا في ولاية صفاقس مراكز البريد والقباضات المالية ومحطات النقل العمومي.يذكر ان برنامج المشروع الوطني "عزيمة" تشرف عليه وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالشراكة مع عدد من الوزارات الاخرى ومكونات المجتمع المدني وقد انطلق بالتعاون مع وزارتي التربية والصحة لمعاضدة مجهود الدولة لتامين العودة المدرسية 2020 -2021 في احسن الظروف من خلال حماية التلاميذ والاطار التربوي والاداري والاولياء من فيروس "كورونا"، قبل ان يعطي رئيس الحكومة قراره بتوسيع البرنامج واطلاق حملة كبرى بالشراكة ليشمل فضاءات وفئات اخرى متنوعة.