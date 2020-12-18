بطولة افريقيا للجيدو بمدغشقر - غفران الخليفي تتحصل على برنزية وزن اقل من 57 كلغ

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تحصلت مصارعة الجيدو التونسية غفران الخليفي على الميدالية البرونزية في (وزن أقل من 57 كغ )في البطولة الافريقية للجيدو التي افتتحت امس في انتناناريفو ( مدغشقر ) وتتواصل الى يوم 20 ديسمبر الجاري.وجمع المنتخب التونسي للجيدو في رصيده ميداليتين ( ذهبية وبرزية ) حيث توج فرج الذويبي ( وزن اقل من 60 كلغ ) بذهبية صنفه في اليوم الافتتاحي للبطولة امس فيما تحصلت غفران الخليفي على الميدالية البرونزية في وزن أقل من 57 كغ وافاد اسكندر حشيشة رئيس الجامعة التونسية للجيدو ان تونس شاركت في بطولة افريقيا بانتاناناريفو ( مدغشقر ) برياضيين فقط (مصارع و مصارعة ) وقد انهى الثنائي التونسي مشاركته في البطولة .ويذكر ان نتائج البطولة الافريقية للجيدو تحسب في رصيد مصارعي الجيدو الافارقة في رهانهم من اجل التاهل لدورة الالعاب الاولمبية الصيف المقبل بطوكيو.