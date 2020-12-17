بطولة افريقيا للجيدو بمدغشقر التونسي فرج الذويبي يتوج بذهبية وزن ( اقل كم 60 كلغ )

وات -

فاز مصارع الجيدو التونسي فرج الذويبي اليوم بذهبية ( وزن اقل من 60 كلغ ) في بطولة افريقيا للجيدو التي افتتحت اليوم بانتاناناريفو ( مدغشقر) وتتواصل الى يوم 20 ديسمبر الجاري.وتوج الذويبي ببطولة افريقيا في صنفه بعد ان فاز في الدور النهائي على المغربي عصام باصو وسيعزز هذا التتويج رصيد نقاط البطل الافريقي فرج الذويبي في سعيه للتاهل لدورة الالعاب الاولمبية.