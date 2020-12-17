بطولة افريقيا للجيدو بمدغشقر التونسي فرج الذويبي يتوج بذهبية وزن ( اقل كم 60 كلغ )

وات - فاز مصارع الجيدو التونسي فرج الذويبي اليوم بذهبية ( وزن اقل من 60 كلغ ) في بطولة افريقيا للجيدو التي افتتحت اليوم بانتاناناريفو ( مدغشقر) وتتواصل الى يوم 20 ديسمبر الجاري.
وتوج الذويبي ببطولة افريقيا في صنفه بعد ان فاز في الدور النهائي على المغربي عصام باصو وسيعزز هذا التتويج رصيد نقاط البطل الافريقي فرج الذويبي في سعيه للتاهل لدورة الالعاب الاولمبية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتوج الذويبي ببطولة افريقيا في صنفه بعد ان فاز في الدور النهائي على المغربي عصام باصو وسيعزز هذا التتويج رصيد نقاط البطل الافريقي فرج الذويبي في سعيه للتاهل لدورة الالعاب الاولمبية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217111