الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 17 ديسمبر 2020

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مدنين: تسجيل 99 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وهي الاعلى منذ ظهور الجائحة





سجلت ولاية مدنين اعلى رقم اصابات بفيروس "كورونا" المستجد منذ ظهور الوباء، حيث تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 99 اصابة جديدة (من بينها اصابة وافدة من ليبيا)، ليصل العدد الجملي للمصابين منذ ان ظهور الفيروس الى 2551 اصابة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وتركزت اغلب الاصابات الجديدة، التي جاءت من بين 432 عينة تم تحليلها، في معتمدية جرجيس ب35 اصابة، ثم جربة حومة السوق ب19 اصابة، بعد عملية تقصي شملت يوم امس منطقة مليتة وتم خلالها الكشف عن اصابة 6 اصابات بها، وهو ما يؤشر لتجاوز هذه المنظقة مرحلة القلق.اما بقية الاصابات فتتوزع بين 17 اصابة ببن قردان و9 اصابات بمدنين الشمالية و8 بمدنين الجنوبية والتي ستخضع منطقة بوغرارة بها الى عملية تقصي هذا اليوم، الى جانب تسجيل 5 اصابات بميدون و3 اصابات لاول مرة ببني خداش واصابة واحدة بكل من اجيم وسيدي مخلوف.ولم تسفر نتائج العينات الاخيرة سوى عن 6 حالات شفاء وردت 3 منها بحومة السوق والبقية حالة شفاء في كل من مدنين الشمالية وجرجيس وبن قردان، فيما لم تسجل الجهة اية حالة وفاة بالفيروس