سليانة: تقدم مشروع تزويد منطقتي العراوة وعرقوب الزعرور بالماء الصالح للشرب لفائدة 116 عائلة

وات -

بلغت نسبة تقدم مشروع تزويد منطقتي العراوة وعرقوب الزعرور، التابعتين لعمادة الجوى من معتمدية سليانة الشمالية، بالماء الصالح للشرب، 10 بالمائة، وفق ما ذكره، اليوم الاربعاء، منسق مشاريع التنمية المندمجة بولاية سليانة، كمال الصادقي.و بيّن الصادقي، لـ"وات"، ان المشروع انطلق منذ`29 اكتوبر الفارط لفائدة 116 عائلة بكلفة جملية تقدر بأكثر من مليون دينار ممول من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية، والبرنامج الجهوي للتنمية لتنتهي الأشغال في غضون 300 يوما.وأضاف، ان هذا المشروع يهدف الى تحسين ظروف عيش المتساكنين والتقليص من ظاهرة النزوح، فضلا عن تقليص حجم الأمراض المتأتية من استعمال المياه الملوث، مشيرا الى ان هذا المشروع سيساهم في تقريب نقطة المياه من المتساكنين، والترفيع من نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية.يذكر أن والي سليانة، عبد الرزاق دخيل، تحول مساء أمس الثلاثاء، الى منطقة الجوى رفقة المصالح الأمنية وعدد من الإطارات الجهوية لاستحثاث نسق تزويد المنطقتين بالماء الصالح للشرب.