منوبة: رئيس بلدية المرناقية على رأس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات

وات -

تولى رئيس بلدية المرناقية من ولاية منوبة، فيصل الدريدي، رئاسة الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات، إثر استقالة رئيسها، عدنان بوعصيدة، وتوليه رئاسة الجامعة الوطنية للبلديات.يأتي ذلك إثر عقد المكتب التنفيذي للكنفدرالية اجتماعه مساء أمس الاثنين، وإعادة توزيع المهام صلب المكتب، الذي ضم رئيسة بلدية تينجة ورئيسة بلدية نعسان ورئيس بلدية الدهماني.وأكد فيصل الدريدي في تصريح ل"وات"، أن الكنفدرالية ستكون صوت رؤساء البلديات والناطق الرسمي لها، وستعمل على معاضدة جهود السلط العمومية في مجال العمل البلدي وتكوين رؤساء البلديات، مع التعريف بمواقف رؤساء البلديات إزاء القضايا المصيرية التي تتصل بنشاطهم.وأضاف أن من أولوياته في الفترة القادمة إنجاز منصة معلوماتية توضع على ذمة رؤساء البلديات، مع مزيد ربط جسور التواصل بين رؤساء البلديات لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، وربط علاقات تعاون وشراكة مع جمعيات ومنظمات وطنية ودولية، من شأنها دعم العمل البلدي.كما أبرز الحرص على التواصل مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة قصد تطوير العمل البلدي وتثمينه، وتعزيز التواصل مع المؤسسة التشريعية بهدف تقديم المقترحات القانونية لدفع مسار بناء السلطة المحلية.